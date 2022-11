Acampamento mais polêmico do Acre está de volta, em Cruzeiro do Sul, com tenda nova e caldo para os Bolsonaristas presentes

Sem dúvida alguma o acampamento dos Bolsonaristas no entorno do 61 BIS em Cruzeiro do Sul, tem sido o mais polêmico e badalado do Acre.

O movimento que pede intervenção militar e contesta a vitória de Lula, tem sido motivos de muito humor e confusão, sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Acre.

As mobilizações foram enfraquecidas, depois que alguns dos membros do grupo contestou o uso de bebidas alcoólicas e caldo como mobilizador, o que estaria afastando os Bolsonaristas mais conservadores cruzeirenses.

As tendas tinham sido retiradas, o caldo cancelado e com isso o movimento ficou ainda mais fraco. Militantes Bolsonaristas perceberam que sem a Tenda e sem caldo, o movimento ficou quase sem ninguém e resolveram retomar o formato inicial; com tenda e caldo novamente.

Nos grupos de whatsapp da cidade, o militante Tico Bolsonaro convida apoiadores do presidente Bolsonaro, para se encontrar neste sábado (26), na frente do quartel do exército em Cruzeiro do Sul. Vamos aguardar e ver o que os novos capítulos dessa tenda do caldo reserva.