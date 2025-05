ABDI premiará melhor Qualidade do Café do Estado do Acre no concurso “Quali Café 2025” com valor de R$ 55 mil

3ª edição do Qualicafé agraciará vencedores em setembro deste ano – Fotos: Juan Diaz

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vai premiar o vencedor da 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café do Estado do Acre – QualiCafé 2025. O produtor do melhor café receberá o prêmio de R$ 55 mil em cerimônia prevista para setembro de 2025, em local a ser definido.

Organizado pela Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (SEAGRI), o concurso tem como objetivo incentivar a produção de cafés de alta qualidade, promover práticas agrícolas sustentáveis e fortalecer a cultura do café no estado. A ABDI, por sua vez, foi selecionada como patrocinadora oficial do evento por meio de edital, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da cafeicultura na região.

Segundo a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência, Perpétua Almeida, a premiação é uma forma de reconhecer o trabalho dos produtores locais e impulsionar a cafeicultura no estado.

“Para nós, da ABDI, apoiar esse evento é investir no futuro da cafeicultura do Acre. Esses R$ 55 mil premiam a excelência do produtor e fortalecem toda a cadeia produtiva, desde o plantio até a xícara. Ao valorizar a qualidade, incentivamos a adoção de tecnologias sustentáveis, a profissionalização do setor e a abertura de novos mercados para o café acreano”.

E destacou: “Este concurso é um trampolim para transformar o Acre em referência nacional em cafés especiais, gerando renda e orgulho para quem faz a diferença no campo”.

Na 2ª edição do concurso, em 2024, a diretora representou a Agência na cerimônia de premiação. O grande vencedor foi o produtor José Leite de Lima, de Cruzeiro do Sul, que conquistou o primeiro lugar com um café de sabor encorpado e notas frutadas.

ABDI e o apoio à cafeicultura acreana

A atuação da ABDI no Acre vai além do patrocínio ao QualiCafé. A Agência se prepara para entregar o maior Complexo Industrial do Café, em Mâncio Lima. O objetivo do projeto é implementar um modelo cooperativista socioeconomicamente sustentável de beneficiamento do grão, proveniente de culturas familiares da região do Vale do Juruá.

Orçado em mais de R$ 10 milhões e realizado em parceria com a Coopercafé, estima-se que o projeto alcance, até o final de 2025, mais de 200 famílias e 1.500 pessoas.

Atualmente existem 1,5 milhões de pés de cafés plantados na região pelos produtores cooperados, sendo que mais da metade dessas plantações são de pequenos e médios produtores. A previsão é de que, na safra de 2025, serão produzidas 20 mil sacas de café oriundas do projeto – um faturamento estimado em R$ 4 milhões.

Além disso, a Agência está em tratativas com a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) para ampliação do investimento na cadeia produtiva em outros municípios. A nova fase do projeto deve alcançar produtores de café de mais dez cidades acreanas. São elas: Rio Branco, Porto Acre, Plácido de Castro, Acrelândia, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil.