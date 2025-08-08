ABDI investe R$ 40 milhões no Acre para impulsionar agroindústria e desenvolvimento sustentável

Projetos incluem complexos industriais de café, fomento à cadeia do açaí e capacitação tecnológica, beneficiando milhares de famílias acreanas – Foto: Reprodução

Um pacote de R$ 40 milhões da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vai potencializar, até 2026, ações voltadas à infraestrutura produtiva, inovação tecnológica e capacitação profissional no Acre. Alinhados à Nova Indústria Brasil (NIB), os investimentos visam fortalecer cadeias produtivas estratégicas como a do café e do açaí, promovendo desenvolvimento sustentável, capacitação profissional e geração de renda para milhares de famílias acreanas. Os recursos convergem com a iniciativa do Governo Federal, que nesta sexta-feira (8) anuncia aportes em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária no estado.

Os recursos da ABDI, com execução entre 2024 e 2026, estão direcionados a cinco projetos prioritáriosno estado. Um dos destaques é o Complexo Industrial do Café do Juruá, inaugurado em 28 de junho em Mâncio Lima, fruto de um investimento da Agência, em parceria com a Coopercafé, no valor de R$ 10 milhões. O parque fabril já processou mais de 6 mil sacas de café em seu primeiro mês, gerou 2 mil empregos e elevou a renda das famílias em 30%.

Ainda no âmbito da cadeia do café, a Agência está estruturando o projeto de mais dois complexos industriais, que serão construídos nos municípios de Capixaba e Acrelândia. O valor total de investimento é de R$ 16,8 milhões.

Outro projeto em andamento é a industrialização do açaí de Feijó, parceria com a Prefeitura e a cooperativa AçaíCoop. A iniciativa beneficiará cerca de 2 mil famílias produtoras na região, que é uma das três regiões do país com Indicação Geográfica (IG) do fruto, agregando valor à produção e fortalecendo a economia local.

Parceria com Institutos Federais

Para garantir a sustentabilidade e a evolução tecnológica dos projetos, a ABDI firmou uma parceria com o Instituto Federal do Acre (Ifac) em duas frentes: capacitação técnica voltada à cadeia do café – da lavoura à comercialização – e instalação de um laboratório de qualidade de solos, com oferta de treinamentos a produtores. Ao todo, serão destinados R$ 7,2 milhões para estes dois projetos.

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida,ressaltou o impacto estrutural dos investimentos e seu alinhamento com a NIB, política industrial nacional.

“Estamos construindo uma base produtiva autônoma e competitiva no Acre, com geração de emprego, renda e tecnologia. Esses projetos mostram que é possível aliar desenvolvimento sustentável à industrialização, transformando a vida das comunidades locais”, afirmou.