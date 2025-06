ABDI inaugura maior complexo industrial do café da região Norte do país, no Vale do Juruá, em Mâncio Lima

A deputada estadual Maria Antônia tem mostrado o seu compromisso com os mais diversos setores do estado do Acre, fruto disso a mesma se destacou no Observatório de Políticas Públicas do Ministério Público do Acre que apresentou um levantamento da destinação de emendas parlamentares dos deputados estaduais para o setor da Agricultura, Pecuária, Extrativismo e Piscicultura.

A parlamentar apareceu em 1º lugar como sendo a deputada estadual do Acre que mais destinou recursos para o setor produtivo. No total a deputada Maria Antônia destinou a quantia exata de R$ 1.860.000,00 (um milhão oitocentos e sessenta mil reais), que de acordo com o trabalho do Observatório de Políticas Públicas (OPP), pode ser mostrado, a relação entre as emendas parlamentares e os Planos Plurianuais (PPA), com a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

O Observatória pode mostrar ainda quais parlamentares estão mais alinhados com as políticas de Estado, pensadas e induzidas pela própria participação popular via PPA. No que se refere à destinação de emendas para o setor da produção agrícola, a região do Vale do Juruá é muito bem contemplada, com destaque para Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. No extremo oposto, as cidades isoladas, como Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Jordão e Marechal Thaumaturgo raramente são lembradas.

Diante do resultado divulgado nesta quarta-feira (04), a deputada Maria Antônia destacou a sua alegria e gratidão em saber que o esforço que ela, por meio de seu mandato tem tido para contribuir com o desenvolvimento do estado do Acre de uma forma geral, está sendo reconhecido e mostra a seriedade e o seu compromisso com as demandas local. “Eu estou muito grata de ver que o trabalho que estamos desenvolvendo por meio do nosso mandato está sendo reconhecido, isso mostra que estamos honrando o nosso compromisso com o povo e vamos seguir assim sempre dando o nosso melhor para que as coisas possam acontecer”, concluiu.