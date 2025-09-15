Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

ABDI discute com Governo viabilidade para implantação de Parque Tecnológico de Rio Branco

Publicados

15 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

Complexo visa criar ecossistema de inovação focado em bioeconomia, TI e cadeias produtivas sustentáveis – Foto: Assessoria/ ABDI

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) deu mais um passo para fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico sustentável na região Norte. A Agência visitou a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) do Governo do Acre para discutir a viabilidade e a estruturação de uma parceria voltada à implantação do Parque Tecnológico de Rio Branco.

O encontro teve como objetivo alinhar as demandas e capacidades das instituições para transformar o projeto em realidade. A proposta do Parque Tecnológico do Acre é criar um ecossistema de inovação que tenha como pilares a bioeconomia, a tecnologia da informação e a digitalização de cadeias produtivas sustentáveis.

Outra frente de trabalho discutida foi a prestação de assessoramento técnico pela ABDI, por meio do Hubtec, para que a secretaria realize sua primeira compra tecnológica com o intuito de fomentar a economia local.

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, e o secretário Assurbanípal Mesquita (foto), falaram ainda sobre a necessidade da capacitação de profissionais responsáveis por elaborar projetos para financiadoras como a Finep e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Leia Também:  Eduardo Cunha decide “abrir o jogo”; Brasília e Temer vivem tensão com novas revelações

“A reunião foi produtiva e saio com o compromisso de levar esses três temas para discutirmos na ABDI. Na questão das compras tecnológicas, por exemplo, existem muitas oportunidades de buscar recursos que a secretaria pode aproveitar. Também é possível fazermos estudos técnicos de exemplos de sucesso para ajudar na implantação do parque”, afirmou a diretora.

O secretário destacou que a secretaria e a Agência já estão trabalhando em parceria que viabilizará a construção da primeira indústria de açaí na cidade de Feijó.

“A ABDI é um órgão importante no país que desenvolve um grande trabalho no nosso estado com o fomento de negócios no Acre, o que ajudará no desenvolvimento. É uma satisfação imensa construir parcerias como essa, que beneficiam diretamente a população acreana, e avançar em temas tão importantes para o estado”, disse.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Mais de 600 pescadores de Cruzeiro do Sul recebem nova carteira de identidade com apoio do deputado Nicolau Júnior

Publicados

3 horas atrás

em

15 de setembro de 2025

Por

(Assessoria) – O início da semana foi marcado por uma conquista significativa para os pescadores de Cruzeiro do Sul. A pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior, em parceria com o vereador Zé Roberto, mais de 600 carteiras de identidade foram emitidas exclusivamente para a categoria, garantindo que nenhum trabalhador fique sem acesso ao seguro-defeso.

A medida atende a uma necessidade urgente, já que a nova carteira de identidade é obrigatória para a liberação do benefício que assegura renda às famílias durante o período de proibição da pesca. Para centenas de pescadores da região, o documento representa muito mais que uma formalidade burocrática: é a garantia de sustento, dignidade e segurança em um dos momentos mais delicados do ano para quem vive da atividade pesqueira.

A pescadora Maria Francisca de Oliveira Pinto, de 49 anos, destacou: “Sem essa iniciativa a gente não teria conseguido tirar a identidade em tempo. O Defeso depende desse documento, e é ele que garante o alimento e o cuidado da família. Foi uma vitória para todos nós.”

Leia Também:  “O Brasil elegeu um idiota”, mancheteia um dos maiores e mais antigos jornais da Europa sobre Bolsonaro

Outro exemplo é o do pescador Anilson de Almeida, de 60 anos, que vive da pesca há mais de 40 anos e conhece de perto as dificuldades da profissão. Ele lembrou que o seguro-defeso é a única renda garantida durante o período em que não se pode pescar. “Essa carteira era indispensável. Quando falta peixe no rio ou a gente adoece, é esse benefício que ajuda a sustentar a casa. Só temos a agradecer pelo apoio que recebemos.”

A ação contou ainda com o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, que atendeu ao pedido e possibilitou a emissão dos documentos não apenas em Cruzeiro do Sul, mas também em Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

O presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, ressaltou que a medida é uma demonstração de compromisso com a categoria: “Os pescadores representam uma das classes mais importantes do nosso estado, gente que luta todos os dias para sustentar suas famílias. Garantir esse direito é garantir dignidade para milhares de pessoas que dependem do Defeso. Meu compromisso é sempre estar ao lado do nosso povo.”

Leia Também:  Quase pronto: Prefeitura de Cruzeiro do Sul implanta iluminação em campos de futebol da zona rural

Também representante da classe, o vereador Zé Roberto destacou que a união de esforços foi decisiva: “A parceria entre o nosso mandato, o deputado Nicolau Júnior, o sindicato e a colônia de pescadores foi fundamental para alcançar esse resultado. Essa união mostra que, quando caminhamos juntos, conseguimos transformar de verdade a vida dos trabalhadores que mais precisam.”

Com a entrega das novas identidades, os pescadores da região têm agora a tranquilidade de seguir amparados pelo seguro-defeso e de contar com o respaldo do poder público. A iniciativa mostra que a política, quando voltada para o bem coletivo, é capaz de transformar diretamente a vida das pessoas.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política4 horas atrás

Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da...
Política4 dias atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Política5 dias atrás

Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...

POLÍCIA

Polícia5 horas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia18 horas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia21 horas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação4 dias atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação6 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação6 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso5 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 semana atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte8 horas atrás

Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal

Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
Esporte22 horas atrás

UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá

(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Esporte23 horas atrás

Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima

Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS