ABDI discute com Governo viabilidade para implantação de Parque Tecnológico de Rio Branco

(Assessoria) – O início da semana foi marcado por uma conquista significativa para os pescadores de Cruzeiro do Sul. A pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior, em parceria com o vereador Zé Roberto, mais de 600 carteiras de identidade foram emitidas exclusivamente para a categoria, garantindo que nenhum trabalhador fique sem acesso ao seguro-defeso.

A medida atende a uma necessidade urgente, já que a nova carteira de identidade é obrigatória para a liberação do benefício que assegura renda às famílias durante o período de proibição da pesca. Para centenas de pescadores da região, o documento representa muito mais que uma formalidade burocrática: é a garantia de sustento, dignidade e segurança em um dos momentos mais delicados do ano para quem vive da atividade pesqueira.

A pescadora Maria Francisca de Oliveira Pinto, de 49 anos, destacou: “Sem essa iniciativa a gente não teria conseguido tirar a identidade em tempo. O Defeso depende desse documento, e é ele que garante o alimento e o cuidado da família. Foi uma vitória para todos nós.”

Outro exemplo é o do pescador Anilson de Almeida, de 60 anos, que vive da pesca há mais de 40 anos e conhece de perto as dificuldades da profissão. Ele lembrou que o seguro-defeso é a única renda garantida durante o período em que não se pode pescar. “Essa carteira era indispensável. Quando falta peixe no rio ou a gente adoece, é esse benefício que ajuda a sustentar a casa. Só temos a agradecer pelo apoio que recebemos.”

A ação contou ainda com o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, que atendeu ao pedido e possibilitou a emissão dos documentos não apenas em Cruzeiro do Sul, mas também em Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

O presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, ressaltou que a medida é uma demonstração de compromisso com a categoria: “Os pescadores representam uma das classes mais importantes do nosso estado, gente que luta todos os dias para sustentar suas famílias. Garantir esse direito é garantir dignidade para milhares de pessoas que dependem do Defeso. Meu compromisso é sempre estar ao lado do nosso povo.”

Também representante da classe, o vereador Zé Roberto destacou que a união de esforços foi decisiva: “A parceria entre o nosso mandato, o deputado Nicolau Júnior, o sindicato e a colônia de pescadores foi fundamental para alcançar esse resultado. Essa união mostra que, quando caminhamos juntos, conseguimos transformar de verdade a vida dos trabalhadores que mais precisam.”

Com a entrega das novas identidades, os pescadores da região têm agora a tranquilidade de seguir amparados pelo seguro-defeso e de contar com o respaldo do poder público. A iniciativa mostra que a política, quando voltada para o bem coletivo, é capaz de transformar diretamente a vida das pessoas.