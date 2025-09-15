Tudo sobre Política
ABDI discute com Governo viabilidade para implantação de Parque Tecnológico de Rio Branco
Complexo visa criar ecossistema de inovação focado em bioeconomia, TI e cadeias produtivas sustentáveis – Foto: Assessoria/ ABDI
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) deu mais um passo para fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico sustentável na região Norte. A Agência visitou a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) do Governo do Acre para discutir a viabilidade e a estruturação de uma parceria voltada à implantação do Parque Tecnológico de Rio Branco.
O encontro teve como objetivo alinhar as demandas e capacidades das instituições para transformar o projeto em realidade. A proposta do Parque Tecnológico do Acre é criar um ecossistema de inovação que tenha como pilares a bioeconomia, a tecnologia da informação e a digitalização de cadeias produtivas sustentáveis.
Outra frente de trabalho discutida foi a prestação de assessoramento técnico pela ABDI, por meio do Hubtec, para que a secretaria realize sua primeira compra tecnológica com o intuito de fomentar a economia local.
A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, e o secretário Assurbanípal Mesquita (foto), falaram ainda sobre a necessidade da capacitação de profissionais responsáveis por elaborar projetos para financiadoras como a Finep e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
“A reunião foi produtiva e saio com o compromisso de levar esses três temas para discutirmos na ABDI. Na questão das compras tecnológicas, por exemplo, existem muitas oportunidades de buscar recursos que a secretaria pode aproveitar. Também é possível fazermos estudos técnicos de exemplos de sucesso para ajudar na implantação do parque”, afirmou a diretora.
O secretário destacou que a secretaria e a Agência já estão trabalhando em parceria que viabilizará a construção da primeira indústria de açaí na cidade de Feijó.
“A ABDI é um órgão importante no país que desenvolve um grande trabalho no nosso estado com o fomento de negócios no Acre, o que ajudará no desenvolvimento. É uma satisfação imensa construir parcerias como essa, que beneficiam diretamente a população acreana, e avançar em temas tão importantes para o estado”, disse.
Mais de 600 pescadores de Cruzeiro do Sul recebem nova carteira de identidade com apoio do deputado Nicolau Júnior
(Assessoria) – O início da semana foi marcado por uma conquista significativa para os pescadores de Cruzeiro do Sul. A pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior, em parceria com o vereador Zé Roberto, mais de 600 carteiras de identidade foram emitidas exclusivamente para a categoria, garantindo que nenhum trabalhador fique sem acesso ao seguro-defeso.
A medida atende a uma necessidade urgente, já que a nova carteira de identidade é obrigatória para a liberação do benefício que assegura renda às famílias durante o período de proibição da pesca. Para centenas de pescadores da região, o documento representa muito mais que uma formalidade burocrática: é a garantia de sustento, dignidade e segurança em um dos momentos mais delicados do ano para quem vive da atividade pesqueira.
A pescadora Maria Francisca de Oliveira Pinto, de 49 anos, destacou: “Sem essa iniciativa a gente não teria conseguido tirar a identidade em tempo. O Defeso depende desse documento, e é ele que garante o alimento e o cuidado da família. Foi uma vitória para todos nós.”
Outro exemplo é o do pescador Anilson de Almeida, de 60 anos, que vive da pesca há mais de 40 anos e conhece de perto as dificuldades da profissão. Ele lembrou que o seguro-defeso é a única renda garantida durante o período em que não se pode pescar. “Essa carteira era indispensável. Quando falta peixe no rio ou a gente adoece, é esse benefício que ajuda a sustentar a casa. Só temos a agradecer pelo apoio que recebemos.”
A ação contou ainda com o apoio do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, que atendeu ao pedido e possibilitou a emissão dos documentos não apenas em Cruzeiro do Sul, mas também em Mâncio Lima e Rodrigues Alves.
O presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, ressaltou que a medida é uma demonstração de compromisso com a categoria: “Os pescadores representam uma das classes mais importantes do nosso estado, gente que luta todos os dias para sustentar suas famílias. Garantir esse direito é garantir dignidade para milhares de pessoas que dependem do Defeso. Meu compromisso é sempre estar ao lado do nosso povo.”
Também representante da classe, o vereador Zé Roberto destacou que a união de esforços foi decisiva: “A parceria entre o nosso mandato, o deputado Nicolau Júnior, o sindicato e a colônia de pescadores foi fundamental para alcançar esse resultado. Essa união mostra que, quando caminhamos juntos, conseguimos transformar de verdade a vida dos trabalhadores que mais precisam.”
Com a entrega das novas identidades, os pescadores da região têm agora a tranquilidade de seguir amparados pelo seguro-defeso e de contar com o respaldo do poder público. A iniciativa mostra que a política, quando voltada para o bem coletivo, é capaz de transformar diretamente a vida das pessoas.
