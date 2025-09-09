Tudo sobre Política
A quem interessa o caos no sistema prisional? Deputada Michelle Melo cobra valorização dos policiais penais
Michelle Melo prestou homenagem aos trabalhadores da Casa Legislativa e reafirmou seu compromisso com a categoria dos policiais penais
Deputada Michelle Melo – Foto: Railton Araújo
(Max Bienne Lima) – Logo no início de sua fala, na tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 09, a deputada estadual Dra. Michelle Melo reforçou que a valorização dos policiais penais e os cuidados com a saúde mental desses trabalhadores precisam ser prioridade do governo.
Ela destacou que é autora da Lei nº 4.314, de 5 de janeiro de 2024, já sancionada, que garante políticas de saúde mental para servidores da segurança pública, mas que até hoje não foi executada.
“Não basta sancionar uma lei se não há vontade política para colocá-la em prática. É preciso cuidar de quem arrisca a vida todos os dias em defesa da sociedade. Valorizar os policiais penais é também cuidar da segurança de todos nós”, afirmou.
Em tom firme, a deputada lançou uma reflexão que ecoou no plenário: “A quem interessa o caos no sistema prisional?”
Segundo ela, o sistema vive uma crise generalizada: fugas constantes, denúncias de perseguição contra policiais penais, falta de estrutura, insatisfação dos trabalhadores e até episódios de adoecimento físico e mental que têm levado profissionais ao suicídio.
“Nós vemos trabalhadores adoecidos, muitos sem esperança, e recebemos diariamente denúncias de perseguição. Esses homens e mulheres são a espinha dorsal do sistema prisional, mas estão sendo deixados de lado. Não há satisfação nem de um lado nem do outro, nem entre servidores, nem entre os próprios detentos e suas famílias”, afirmou.
“Nós tivemos, recentemente, um verdadeiro caos, onde cabeças foram arrancadas dentro do sistema prisional. E eu me pergunto: a quem interessa que policiais penais estejam adoecidos, desvalorizados e perseguidos? A quem interessa que o sistema viva nesse colapso? Com certeza, não é à sociedade, que precisa de segurança e de ordem” , declarou.
A deputada também destacou que o enfraquecimento da categoria representa uma ameaça direta à segurança pública, já que os policiais penais são os responsáveis por manter a disciplina, a legalidade e a execução da justiça dentro das unidades.
Ao final do discurso, Michelle Melo prestou homenagem aos trabalhadores da Casa Legislativa e reafirmou seu compromisso com a categoria dos policiais penais:
“Cabe ao governo tomar medidas urgentes para apoiar e valorizar esses servidores. Não podemos permitir que o sistema continue nesse estado de caos.”
Com sua fala, Dra. Michelle Melo consolidou-se como uma das principais vozes em defesa da categoria, reafirmando que não vai recuar na cobrança por melhores condições de trabalho, respeito, dignidade e políticas de saúde mental para os trabalhadores do sistema prisional.
O senador Alan Rick foi homenageado durante Sessão Solene no Senado Federal em comemoração ao Dia do Profissional de Administração e ao Jubileu de Diamante (60 anos) da regulamentação da profissão e criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Administração. A sessão foi proposta pelos senadores Alan Rick, Izalci Lucas e Eduardo Gomes.
Em discurso de agradecimento, Alan Rick destacou que a Administração vai muito além de números, organogramas e planilhas, sendo, acima de tudo, um compromisso com as pessoas. Administrador e jornalista de formação, o parlamentar também relembrou sua trajetória acadêmica e prestou homenagem à professora Ângela Bessa, atual presidente do CRA/AC.
O senador ainda fez questão de valorizar os pioneiros da área. “Viva Getúlio Vargas, viva Tancredo Neves, grandes administradores deste país. Agradeço de coração a homenagem que recebo hoje e agradeço a presença dos representantes do Conselho do Acre: Ângela Bessa, presidente do CRA-AC; Fábio Mendes Macedo, conselheiro federal; e Ana Cristina Araújo, suplente do Conselho Federal. A todos os administradores do Brasil, em especial, o meu reconhecimento e gratidão.”
POLÍTICA
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri
Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café...
Moradores do ramal Marizinho denunciam abandono total da zona rural e responsabilizam o prefeito Padeiro pelo caos em Bujari
Em pleno mês de setembro, ônibus escolares deixam de circular por causa das péssimas condições da estrada; comunidade aponta descaso...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
CONCURSO
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
ESPORTE
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
