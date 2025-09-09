A quem interessa o caos no sistema prisional? Deputada Michelle Melo cobra valorização dos policiais penais

Deputada Michelle Melo – Foto: Railton Araújo

(Max Bienne Lima) – Logo no início de sua fala, na tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 09, a deputada estadual Dra. Michelle Melo reforçou que a valorização dos policiais penais e os cuidados com a saúde mental desses trabalhadores precisam ser prioridade do governo.

Ela destacou que é autora da Lei nº 4.314, de 5 de janeiro de 2024, já sancionada, que garante políticas de saúde mental para servidores da segurança pública, mas que até hoje não foi executada.

“Não basta sancionar uma lei se não há vontade política para colocá-la em prática. É preciso cuidar de quem arrisca a vida todos os dias em defesa da sociedade. Valorizar os policiais penais é também cuidar da segurança de todos nós”, afirmou.

Em tom firme, a deputada lançou uma reflexão que ecoou no plenário: “A quem interessa o caos no sistema prisional?”

Segundo ela, o sistema vive uma crise generalizada: fugas constantes, denúncias de perseguição contra policiais penais, falta de estrutura, insatisfação dos trabalhadores e até episódios de adoecimento físico e mental que têm levado profissionais ao suicídio.

“Nós vemos trabalhadores adoecidos, muitos sem esperança, e recebemos diariamente denúncias de perseguição. Esses homens e mulheres são a espinha dorsal do sistema prisional, mas estão sendo deixados de lado. Não há satisfação nem de um lado nem do outro, nem entre servidores, nem entre os próprios detentos e suas famílias”, afirmou.

“Nós tivemos, recentemente, um verdadeiro caos, onde cabeças foram arrancadas dentro do sistema prisional. E eu me pergunto: a quem interessa que policiais penais estejam adoecidos, desvalorizados e perseguidos? A quem interessa que o sistema viva nesse colapso? Com certeza, não é à sociedade, que precisa de segurança e de ordem” , declarou.

A deputada também destacou que o enfraquecimento da categoria representa uma ameaça direta à segurança pública, já que os policiais penais são os responsáveis por manter a disciplina, a legalidade e a execução da justiça dentro das unidades.

Ao final do discurso, Michelle Melo prestou homenagem aos trabalhadores da Casa Legislativa e reafirmou seu compromisso com a categoria dos policiais penais:

“Cabe ao governo tomar medidas urgentes para apoiar e valorizar esses servidores. Não podemos permitir que o sistema continue nesse estado de caos.”

Com sua fala, Dra. Michelle Melo consolidou-se como uma das principais vozes em defesa da categoria, reafirmando que não vai recuar na cobrança por melhores condições de trabalho, respeito, dignidade e políticas de saúde mental para os trabalhadores do sistema prisional.