A pré-candidatura de Zizinho Barbary ganha força com apoio de prefeitos e lideranças do Acre

Com os pés nas comunidades, percorrendo municípios, visitando produtores rurais, empresários e comerciantes a pré-candidatura do ex-vereador, ex-prefeito de Porto Walter e ex-presidente da AMAC Zezinho Barbary ganha cada vez mais adeptos no Acre, em especial no Juruá.

O fortalecimento de Barbary, em tese representa o desejo de mudança do eleitorado acreano. Segundo uma fonte próxima ao ex-gestor, Barbary segue na articulação com vereadores e lideranças regionais, além disso o atual progressistas já recebe o apoio dos atuais Prefeitos César Andrade, de Porto Walter e Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul.

“A articulação está sólida, ele está percorrendo municípios e visitando todas as classes sociais. Por onde anda recebe o carinho e o apoio do povo”, disse.

A fonte destacou a possibilidade de que o nome de Barbary siga crescendo.

“Existem várias pré-candidaturas no Estado, todas com propostas que representam outros interesses. E o nome de Zezinho se torna necessário porque representa a proposta de desenvolvimento do Acre para ajudar o povo que mais precisa. E independente de quantas candidaturas terão a dele não terá recuo”, avaliou.