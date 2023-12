A população acreana deve se beneficiar com a preservação das florestas, diz senador Sérgio Petecão

Estamos aqui em Dubai, nos Emirados Árabes, participando da 28ª edição da Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas (COP28), como representante da região amazônica e, em especial, do meu estado, o Acre.

Tivemos a oportunidade de participar de importantes debates sobre agendas propositivas que tratam de medidas capazes de reduzir os efeitos do aquecimento global. Esse é um assunto que está na ordem do dia do planeta. E nós, da região Amazônica, precisamos estar atentos a essas demandas.

Alguns estados já estão atuando para captar recursos internacionais, via mercado de carbono, e nós, lá do Acre, que temos mais de 70% de floresta preservada, não estamos sabendo transformar esse ativo ambiental em recursos para melhorar a qualidade de vida da nossa população.

Por esse motivo, defendo uma articulação do governo do estado, junto com toda a classe política, para que, juntos, possamos atrair esses investimentos para nosso estado. Os países ricos estão pagando pela preservação de nossas florestas e nós temos esses créditos de carbono para oferecer.

