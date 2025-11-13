A pedido de vereadores, deputado Eduardo Velloso realiza grande ação de saúde em Senador Guiomard

O município de Senador Guiomard receberá neste sábado (15) mais uma grande ação de saúde, realizada pelo deputado federal Eduardo Velloso, em parceria com a Santa Casa da Amazônia e os vereadores Paulinho Miranda e Rafael Maia. O mutirão, que acontecerá a partir das 8h da manhã, na Câmara de Vereadores, oferecerá uma série de atendimentos gratuitos em diversas especialidades médicas.

Entre os serviços disponíveis estão consultas com clínico geral, hematologista, pediatra, nutricionista, psicólogo e oftalmologistas, estes últimos integrando a equipe coordenada diretamente pelo deputado Eduardo Velloso, que também é médico oftalmologista. O atendimento é aberto ao público e busca alcançar principalmente famílias que enfrentam dificuldade de acesso a especialistas.

Para o deputado, ações como essa reforçam o compromisso do mandato com o cuidado humanizado e com a descentralização dos serviços de saúde. “A ideia é levar atendimento onde as pessoas estão, com profissionais capacitados e estrutura adequada. É um trabalho que vem sendo feito com muito carinho em todos os municípios”, afirmou.

Os vereadores Paulinho Miranda e Rafael Maia, que solicitaram e também organizaram o mutirão, destacaram a importância da parceria com o deputado e a Santa Casa da Amazônia. Para eles, ver a população do Quinari recebendo uma ação de saúde como essa é o resultado de uma política com presença e resultados concretos.

A expectativa é atender centenas de pessoas ao longo do dia. Além das consultas, serão realizados encaminhamentos e orientações médicas, fortalecendo a atenção primária no município. Segundo Velloso, novas ações como essa estão sendo planejadas para outros municípios acreanos.

“Saúde é o que mais muda a vida das pessoas. Enquanto houver demanda e disposição, estaremos nos municípios, cuidando e fazendo o que mais amamos: servir”, concluiu o deputado.