A pedido de Tanízio Sá, ALEAC realiza sessão solene em homenagem aos irmãos peruanos de Porto Maldonado, Ibéria e Inapari

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) realizou, na manhã desta segunda-feira (06), uma sessão solene em homenagem ao povo peruano, com destaque para os cidadãos dos municípios fronteiriços de Puerto Maldonado, Ibéria e Inapari. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Tanízio Sá, como forma de reconhecimento ao acolhimento caloroso recebido durante sua visita oficial ao Peru, representando o parlamento acreano.

Durante a cerimônia, o deputado Tanízio Sá expressou sua gratidão aos irmãos peruanos, ressaltando o caráter amistoso e generoso da população local. “Esta é uma forma de agradecer e homenagear nossos irmãos peruanos, que são um povo maravilhoso e me trataram com grande cordialidade quando estive nos municípios de Puerto Maldonado, Ibéria e Inapari. É uma honra recebê-los aqui no Acre”, declarou o parlamentar, reforçando os laços de amizade e cooperação entre os dois países vizinhos.

A sessão contou com a presença de diversas autoridades peruanas, que foram homenageadas pela Casa Legislativa. Entre os convidados estavam a representante do prefeito de Inapari, Rubén Dário Copa Alarcón, Vitória Oliveira; Dores Sota, representando Luiz Alberto Bocángel Ramírez, prefeito de Puerto Maldonado; Vilma Aragon, representando o governo regional de Madre de Dios; Guillermo Barranzuela Laredo, do Consulado do Peru em Rio Branco; e Miguel Ángel Gómez Díaz, prefeito de Ibéria. A ex-prefeita de Inapari, Vitória Oliveira, também destacou a importância da Casa de Apoio Deusa Thaumaturgo Sá, que acolhe cidadãos peruanos em busca de tratamento médico na capital acreana.

O evento simbolizou o fortalecimento dos vínculos culturais, sociais e institucionais entre o Acre e os municípios peruanos da faixa de fronteira, promovendo o diálogo e a solidariedade entre os povos. A sessão solene reafirmou o compromisso da ALEAC com a valorização das relações internacionais e com a promoção de políticas públicas que favoreçam a integração amazônica e o bem-estar das comunidades fronteiriças.