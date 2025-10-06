Tudo sobre Política
A pedido de Tanízio Sá, ALEAC realiza sessão solene em homenagem aos irmãos peruanos de Porto Maldonado, Ibéria e Inapari
Tudo sobre Política
A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC) realizou, na manhã desta segunda-feira (06), uma sessão solene em homenagem ao povo peruano, com destaque para os cidadãos dos municípios fronteiriços de Puerto Maldonado, Ibéria e Inapari. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Tanízio Sá, como forma de reconhecimento ao acolhimento caloroso recebido durante sua visita oficial ao Peru, representando o parlamento acreano.
Durante a cerimônia, o deputado Tanízio Sá expressou sua gratidão aos irmãos peruanos, ressaltando o caráter amistoso e generoso da população local. “Esta é uma forma de agradecer e homenagear nossos irmãos peruanos, que são um povo maravilhoso e me trataram com grande cordialidade quando estive nos municípios de Puerto Maldonado, Ibéria e Inapari. É uma honra recebê-los aqui no Acre”, declarou o parlamentar, reforçando os laços de amizade e cooperação entre os dois países vizinhos.
A sessão contou com a presença de diversas autoridades peruanas, que foram homenageadas pela Casa Legislativa. Entre os convidados estavam a representante do prefeito de Inapari, Rubén Dário Copa Alarcón, Vitória Oliveira; Dores Sota, representando Luiz Alberto Bocángel Ramírez, prefeito de Puerto Maldonado; Vilma Aragon, representando o governo regional de Madre de Dios; Guillermo Barranzuela Laredo, do Consulado do Peru em Rio Branco; e Miguel Ángel Gómez Díaz, prefeito de Ibéria. A ex-prefeita de Inapari, Vitória Oliveira, também destacou a importância da Casa de Apoio Deusa Thaumaturgo Sá, que acolhe cidadãos peruanos em busca de tratamento médico na capital acreana.
O evento simbolizou o fortalecimento dos vínculos culturais, sociais e institucionais entre o Acre e os municípios peruanos da faixa de fronteira, promovendo o diálogo e a solidariedade entre os povos. A sessão solene reafirmou o compromisso da ALEAC com a valorização das relações internacionais e com a promoção de políticas públicas que favoreçam a integração amazônica e o bem-estar das comunidades fronteiriças.
Tudo sobre Política
Parceria entre Petecão e Jerry Correia garante quase R$ 1 milhão para impulsionar a cafeicultura em Assis Brasil
Apostando na cafeicultura como vetor de desenvolvimento sustentável e geração de renda no Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comunicou ao prefeito Jerry Correia, nesta segunda-feira (6), haver destinado ao setor quase R$ 1 milhão, valor já disponível na conta da prefeitura de Assis Brasil. Os recursos, informou, foram viabilizados por sua articulação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e se destinam à aquisição de insumos e mudas de café.
De acordo com o senador, o investimento permitirá a compra de aproximadamente 186 toneladas de calcário dolomítico, 40,8 toneladas de adubo (divididos entre NPK, ureia e boro), 140 mil mudas clonais de café, além de combustível diesel para o funcionamento dos maquinários necessários à execução do projeto.
Petecão destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia para fortalecer a agricultura familiar, ampliando oportunidades e garantindo resultados concretos aos produtores.
“Este dinheiro não se destina apenas a insumos, mas também a dar força a quem trabalha na terra. A gente quer ver o pequeno produtor ganhando mercado, tendo renda e melhorando de vida. É assim que o Acre cresce de verdade”, afirmou o senador.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância do apoio que Assis Brasil tem recebido do parlamentar. Destacou que o trabalho de Petecão tem ajudado a consolidar a cadeia produtiva do café no município, que já começa a conquistar novos mercados dentro e fora do estado.
“Só temos a agradecer ao senador Petecão por essa atenção para com Assis Brasil. Esses recursos vão chegar diretamente ao produtor, que é quem mais precisa. O café é uma vocação do nosso município; com investimentos como esse, vamos gerar emprego, renda e desenvolvimento para nossa gente”, disse o prefeito.
Nos últimos três anos, o senador Sérgio Petecão já destinou mais de R$ 6,2 milhões à cafeicultura no Acre, especialmente para a aquisição de mudas, adubos e calcário. Parte desse valor – cerca de R$ 2,4 milhões – foi investida diretamente na região do Juruá, beneficiando agricultores de Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.
Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves
Novidade na 9ª edição do Festival da Banana: concurso do maior cacho e pratos com derivados são sucesso no evento
Frentes de serviço da Prefeitura atuam na roçagem e coleta de lixo e entulho em Cruzeiro do Sul
Parceria entre Petecão e Jerry Correia garante quase R$ 1 milhão para impulsionar a cafeicultura em Assis Brasil
Assembleia Legislativae Ministério Público unem forças em exposição sobre vítimas de feminicídio
POLÍTICA
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça a importância do cuidado com a saúde mental no funcional em alusão ao Setembro Amarelo
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri garante mestrado para Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
-
Política6 dias atrás
Única deputada do Acre a votar contra afrouxamentos na Lei da Ficha Limpa, Socorro Neri reafirma defesa da ética e do combate à corrupção
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, apoia a realização do 94º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no Acre