“A educação é a ferramenta máxima que nós temos para enfrentar a desigualdade social”, diz deputada Michelle Melo

Em discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a lider do governo, deputada Michelle Mello (PDT), reafirmou o seu compromisso e do governo do Estado, com o setor educacional do Acre. A parlamentar relatou que se reuniu com a equipe de governo e que a mesma garantiu que após o feriado de carnaval, reabrirá o canal de diálogo com a categoria.

“Defendo todos os servidores da Educação, tanto os ativos quanto os aposentados. Se não fossem eles, eu não teria chegado até aqui. Destaco isso para reafirmar o meu compromisso e do governo do Estado com os esses servidores. A comissão de governo me garantiu que após o carnaval, estará sentando com todas as categorias e classes, para tratar das reivindicações. Creio que até maio, todas as questões levantadas por esses trabalhadores estarão bem encaminhadas”, disse.

Ainda segundo a parlamentar, o governo do Estado também estuda a possibilidade de realizar novos concursos públicos no setor. “Quero trazer também esse fio de esperança a essa categoria, de que o governo está estudando a possibilidade de realizar novos concursos públicos para então, fazer a retirada daqueles contratos provisórios que estão há anos e trocar por contratos efetivos”, complementou a parlamentar.

