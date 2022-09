“A Dra. Vanda conquistou o meu voto”, disse pastor Marivaldo, da Assembleia de Deus de Rio Branco

Num depoimento contundente realizado na reunião desta terça-feira, 27, na Tenda Amarela, no bairro Boa Esperança, para conscientização política em apoio às candidaturas de Jesuíta Arruda, à Câmara Federal, e Yael Saraiva, à Assembleia Legislativa, o pastor Marivaldo, líder da 3ª região da Assembleia de Deus, de Rio Branco, expressou de modo bastante claro a sua preferência ao Senado da República:

“A dra. Vanda conquistou o meu voto. As pessoas têm entendido cada vez mais a importância da candidatura dela ao Senado. O trabalho que ela tem feito como deputada federal abriu a mente de muita gente. Eu tenho visto a campanha dela muito boa, com muito otimismo e tenho fé em Deus que ela vai chegar à vitória”, declarou o pastor.

Em seu pronunciamento, o candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão, seguiu na mesma linha: “A dra. Vanda tem sido uma excelente companheira, mulher guerreira, que tem me ajudado muito nessa campanha”. A candidata Jesuíta Arruda reforçou seu apoio à candidata ao Senado: “A dra. Vanda é uma pessoa que trabalha com a verdade e em favor dos menos favorecidos”.

Brasiléia

Nesta quarta-feira, 28, Vanda Milani esteve em Brasiléia onde se reuniu com colaboradores das empresas D. Porquito e Acreaves falando sobre os recursos que garantiu ao município e os benefícios resultantes. “No Senado Federal, vou me desdobrar para estimular mais emprego e renda para a região”, reforçou a candidata.

Reuniões com lideranças de Rio Branco

De volta a Rio Branco, ainda na quarta-feira à noite, a candidata ao Senado Federal se reuniu, na Tenda Amarela do Boa Esperança, com lideranças e candidatos comprometidos com a saúde num encontro que contou com a presença da secretária municipal de Saúde,Sheila Andrade.”Enviei mais de 58 milhões para a saúde do Estado,sendo 28 milhões só para Rio Branco.A saúde sempre foi e continuará sendo minha prioridade”disse Vanda Milani.

Em seguida, na reunião com o candidato a deputado estadual Raimundinho da Saúde,no Bonsucesso, dra Vanda reafirmou seu compromisso com a saúde e acrescentou que em 45 anos de serviço público em favor do Acre sempre deixou claro que seu trabalho tem como alvo preferencial os mais humildes, “exatamente aqueles que mais precisam das ações do Estado”.

Finalmente no encontro promovido por Jecson Dutra, no Calafate, candidato à Assembléia Legislativa,Vanda Milani disse que, no Senado Federal, pretende trabalhar para abrir as fronteiras do Acre para uma promoção ainda maior da agropecuária e o estímulo a instalação de indústrias e serviços que garantam a geração de emprego e renda e o crescimento da economia local. “O Acre me acolheu com muito carinho e,como acreana de coração, por toda minha vida procurei recompensar com muito trabalho toda a afeição e as oportunidades que tive nesta terra”.

Numa conversa rápida com representantes de colégios da comunidade que vieram declarar seu voto, Vanda Milani exortou os jovens: “Tudo que a gente quer, a gente consegue. Persigam os sonhos, o difícil faz-se já. Dia 2 de outubro é dia de escolher quem tem compromisso com esta terra. Quero retribuir cada voto, a confiança renovada, com muito trabalho a fim de transformar este Estado no Acre que sempre sonhamos”, finalizou.