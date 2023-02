A convite de Geraldo Alckmin, Perpétua assumirá diretoria na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Como forma de agradecimento ao esforço empenhado por apoiadores do município de Epitaciolândia no último processo eleitoral, a deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda decidiram realizar uma confraternização com o grupo político.

A confraternização aconteceu no espaço de festa “Art Eventos” e contou com a presença de boa parte do grupo de base e foi a oportunidade que o casal encontrou para agradecer cada um pelo apoio e empenho na campanha.

Na ocasião, a deputada e seu esposo falaram da satisfação e alegria em estar reunido com esse pessoal no qual eles tem muito carinho e destacou a importância de cada, e Maria Antônia reafirmou o compromisso com o município por meio de seu mandato.

“Eu e meu esposo Dêda não poderíamos deixar de vir em Epitaciolândia e se reunir com esse grupo maravilhoso que nos apoiou. Somos muito gratos a todos e desde já me coloco a disposição para ajudar naquilo que nós pudermos, devido a correria nós não tivemos oportunidade de vir antes fazer este agradecimento, mas agora estamos aqui e agradecemos de coração cada um que nos deu a mão no momento que mais precisamos”, concluiu a parlamentar.

