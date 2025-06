“A BR-364 é a causa de todos, absolutamente de todos nós”, ressalta deputado Edvaldo Magalhães

Durante o ato público realizado hoje (6/6), em Cruzeiro do Sul, em defesa da reconstrução e manutenção da BR-364, o deputado estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) disse que a rodovia federal, que corta o Acre de ponta a ponta, é uma “causa de todos” e deve ser abraçada como apartidária.

‘A BR-364 é a causa de todos, absolutamente de todos nós, porque ela é o único instrumento que nós temos de integração e foi justamente por ela que a gente conseguiu tirar do isolamento, da dependência e da escravidão toda a região do grande Vale do Juruá, do Tarauacá, do Envira e do Purus. Essa caravana ela joga um papel importante, porque quando você tem um problema e não põe luz sobre o problema, pouca gente presta atenção. Só que é preciso ter muito pé no chão na discussão da BR-364, porque, primeiro, você tem que ter uma espécie de mutirão político, porque não se reconstrói uma BR, que é muito cara, com discurso, com gogó. O mutirão político é para poder arrancar os recursos”, disse o deputado.

Ainda de acordo com Edvaldo Magalhães, é preciso atuar em duas frentes: uma para a reconstrução da rodovia e outra para garantir a trafegabilidade enquanto se reconstrói os trechos. Nesse sentido, é preciso recursos para a manutenção e reconstrução.

“Por outro lado, tem que ter a estratégia certa também. Muitos falam que não dar para enxugar gelo. Nós precisamos do dinheiro para enxugar gelo por uma simples questão: a reconstrução vai levar, se tiver dinheiro, três verões. A gente fala de três anos para reconstrução de todos os quilômetros que vai da beira do Liberdade à beira do Caeté, é onde está o trecho crítico, aonde está a grande massa da tabatinga. O que vai acontecer com os outros trechos nesse tempo? Tem que todo ano ter um recurso, que às vezes é R$ 300 milhões ou R$ 400 milhões para a manutenção. E a manutenção que você faz no verão, as chuvas torrenciais do inverno a destrói. É preciso o dinheiro de novo. Isso precisa colocado de forma clara: o dinheiro da reconstrução e o dinheiro da manutenção”, pontuou.

Ainda de acordo com Edvaldo Magalhães, o governo do presidente Lula não tem medido esforços para auxiliar na recuperação e reconstrução da rodovia, porém o abandono do governo Bolsonaro com relação à BR-364 teve como consequência a destruição da rodovia federal.

“Eu vejo isso com muita esperança hoje, com grandes possibilidades, porque o governo que fez todas as pontes e realizou o sonho da BR é que está, hoje, governando o Brasil, porque no governo anterior ela foi simplesmente abandonada durante três anos. E três anos sem colocar dinheiro na BR-364, acontece o que aconteceu com ela: destrói a rodovia”, ressaltou.