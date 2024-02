Seminário do TRT-14 que antecipa a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, OAB/RO e Aronatra reiteram apoio ao evento

O evento abordará o tema Tecnologia e Inovações na Conciliação Trabalhista

(Assessoria) – O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) se prepara para um evento significativo que antecede a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorrerá em maio. O Seminário Tecnologia e Inovações na Conciliação Trabalhista está agendado para o dia 17 de maio, a partir das 9h (horário de Rondônia), em local a ser divulgado oportunamente. O evento será realizado no formato híbrido, e contará com palestrantes renomados, entre eles o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cláudio Brandão. Essa iniciativa visa ampliar os debates no sentido de aprimorar os meios consensuais de resolução de conflitos e implementar medidas para proporcionar maior celeridade aos processos trabalhistas.

Na ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), e a Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista (Aronatra) ratificaram o apoio que já haviam manifestado em entendimentos anteriores, durante visita institucional à sede do tribunal.

A comitiva da OAB/RO e da Aronatra foi recepcionada pelo presidente do regional, desembargador Osmar J. Barneze, pelo juiz Auxiliar da Presidência, Augusto Nascimento Carigé, e pela juíza Auxiliar da Corregedoria Regional, Fernanda Antunes Marques Junqueira.

No encontro foram feitos os ajustes tendentes à realização do evento. O presidente Barneze destacou que a OAB/RO é uma parceria indispensável para este movimento da Justiça Trabalhista.

O presidente da OAB/RO, Márcio Nogueira, prontamente ratificou o apoio que já havia externado anteriormente e manifestou entusiasmo com essa parceria, destacando que iniciativas como essa entre o TRT-14 e a Advocacia, fortalecem o compromisso com a Justiça e a eficiência na resolução de disputas no âmbito trabalhista.

“Estou empolgado, porque esse movimento, inclusive, vai ao encontro com os projetos da OAB/RO. Ano passado criamos na Ordem uma casa de conciliação. A ideia é colocar no coração do advogado(a) que quando ele está com uma causa nova, a OAB/RO pode ajudá-lo a construir uma solução consensual do caso. Queremos incentivar cada vez mais qualquer tipo de causa que seja possível conciliar, pois a conciliação é bom para todas as partes”, ressaltou o presidente da OAB/RO.

Além do presidente da Ordem, participaram da visita institucional ao TRT-14 a vice-presidente, Vera Lúcia Paixão, a secretária-geral, a presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista (Aronatra) e secretária-geral da OAB/RO, Aline Silva Correa, a secretária-geral Adjunta da Ordem, Larissa Teixeira Rodrigues Fernandes, o tesoureiro, Marcos Donizetti Zani, e o advogado Marcelo Maldonado.

Inscrições

O Seminário já recebe inscrições, que podem ser realizadas via formulário eletrônico (acesse aqui) ou através do QR Code abaixo.

QR Code para inscrição

As inscrições são gratuitas e abertas a qualquer cidadão, especialmente para magistrados(as), servidores(as), advogados(as) e demais operadores do Direito. Acadêmicos também podem se inscrever no evento que proporcionará quatro horas de carga horária.

Semana Nacional da Conciliação Trabalhista

Promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, a 8ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada em todo o país de 20 a 24 de maio. O evento tem como objetivo aprimorar os meios consensuais de resolução de conflitos e implementar medidas para proporcionar maior celeridade aos processos trabalhistas.