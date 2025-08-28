Zequinha recebe a cantora Marília e convida a população para participar da 2ª noite do Festival da Farinha

O prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima recebeu, nesta quinta-feira, 28, em seu gabinete a cantora Marília Tavares, que fará o primeiro show nacional do Festival da Farinha, a partir das 23:00 horas no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho.

Essa será a primeira apresentação de Marília Tavares em Cruzeiro do Sul. Durante o encontro com Zequinha Lima Marília Tavares expressou a expectativa de realizar um grande show para a população cruzeirense.

“É minha primeira apresentação aqui em Cruzeiro do Sul, apesar de já conhecer a cidade ainda não tinha cantado aqui. Estou ansiosa e será uma grande apresentação, um grande repertório e certamente com a participação de um grande público. Já vi a estrutura que foi montada e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o prefeito Zequinha Lima estão de parabéns pelo grande evento que organizaram.”

Juntamente com Marília Tavares o Prefeito Zequinha Lima fez um convite especial à população cruzeirense para prestigiar o show.

“Olá gente, olha que visita ilustre que eu recebi hoje aqui no gabinete. Marília Tavares. Vai estar daqui há pouquinho, a partir das 11 horas, no Festival de Farinha de Cruzeiro do Sul. É isso, Marília. Seja bem-vinda à nossa cidade”, pontuou o prefeito Zequinha Lima.

“ Hoje às 23 horas estarei no palco então cheguem cedo para curtir com a gente, vai ser incrível, você não pode perder, é meu convidado, espero lá”, chamou ela.