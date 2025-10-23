Zequinha Lima vai Inaugurar do Mercado do Agricultor no Remanso nesta sexta-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, em parceria com governo do Estado, está intensificando as obras de asfaltamento e infraestrutura nas áreas urbana e rural do município. Nesta quinta-feira, 23, o prefeito Zequinha Lima supervisionou os trabalhos.

Entre as obras em destaque, está o asfaltamento do ramal da Gazin, localizado no bairro Miritizal, onde são aplicados cerca de 500 toneladas de asfalto ao longo de 1,7 quilômetro.

Zequinha ressaltou a continuidade do programa de asfaltamento na região. “Estamos avançando com nosso projeto. O Miritizal é uma área muito povoada e, se a chuva nos ajudar, iremos fazer pelo menos 1.700 metros de asfalto aqui no Miritizal.

O trabalho da prefeitura é contínuo. Em quatro anos, ainda teremos oportunidades para avançar, e nossa meta de 50 quilômetros de asfalto está em andamento,” afirmou.

Moradora do Miritizal há 40 anos, Ivone Ferreira dos Santos expressou sua satisfação com a obra. “Está muito boa. Antes, quando chovia, a situação aqui era complicada, mas agora vai melhorar muito,” destacou.

Lorenza Alves, que vive no bairro há 11 anos, compartilhou suas experiências enfrentando as chuvas. “Quando chovia, precisava sair com sacolas nos pés para não molhar a roupa. Agora, com a obra, a situação melhorou bastante. Esperei muito tempo por isso, mas graças a Deus, finalmente chegou a oportunidade,” celebrou.

Ramal do Badejo

A prefeitura também está atuando no Ramal do Badejo com homens e máquinas. Os serviços incluem terraplanagem , drenagem e a colocação de camada vegetal em vários trechos da via.

Cidade

Na cidade a Prefeitura de Cruzeiro do Sul já asfaltou sete ruas e o trabalho prossegue.