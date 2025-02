Zequinha Lima reforça efetivo de servidores para serviços de limpeza de Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforçou o efetivo de servidores da roçagem para levar melhorias na limpeza pública para os bairros de Cruzeiro do Sul. Foram contratados mais 40 roçadores e 15 ciscadores.

O Prefeito Zequinha Lima esteve na manhã desta segunda-feira, 10, no Departamento de Limpeza, acompanhado do Secretário Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Carlos Alves, para dar as boas vindas aos novos funcionários.

“Hoje amanhecemos o dia no setor de limpeza da prefeitura , para dar boas vindas a toda essa turma. A partir de hoje, vamos intensificar cada vez mais os serviços de limpeza, para seguir melhorando nossa cidade. Nada melhor do que contar com essa turma essa galera animada, que faz o melhor por Cruzeiro do Sul”, falou o prefeito.

Os serviços de limpeza são realizados no bairro da Baixa, seguindo para o Cruzeirinho. A programação prossegue nas próximas semanas pelos bairros Manoel Terças, Saboeiro e Cohab.