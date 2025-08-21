Zequinha Lima prepara Festival da Farinha com R$ 50 mil em premiações novidades e duas atrações nacionais

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul já está preparando a 8ª edição do Festival da Farinha, que vai realizar entre os dias 27 e 30 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto, com novidades e duas atrações nacionais. O evento contará com uma série de concursos dos produtos derivados da mandioca, além da tradicional disputa para eleger o Rei e a Rainha do festival. Já estão confirmadas as apresentações dos cantores Marília Tavares, no dia 28 e Evoney Fernandes,no dia 30, além de artistas locais.

A gestão do prefeito Zequinha Lima faz melhorias significativas no Complexo incluindo a construção de escadas, montagem de tendas e pintura, além da ampliação das áreas de estacionamento, visando oferecer maior comodidade e segurança aos visitantes.

“O Festival da Farinha é uma oportunidade de mostrar o que temos de melhor na produção local, e estamos a todo vapor com os preparativos para essa grande festa, com a ampliação do espaço, para acomodar entre 300 e 400 veículos, evitando congestionamentos e garantindo que todos possam desfrutar do evento, acredito que a gente não vai ter problema com estacionamento e esperamos ver toda a população presente”, declarou o prefeito Zequinha Lima.

Concurso de Derivados da Mandioca

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento realizará um concurso dedicado aos derivados da mandioca, com prêmios que totalizam mais de R$ 18 mil. As inscrições estão abertas até o dia 22 de agosto, podendo ser feitas presencialmente na secretaria. As competições ocorrerão ao longo do festival, com prêmios de R$ 2 mil para cada vencedor das categorias de melhor prato, maior mandioca e maior tapioca. No encerramento, o prêmio de melhor farinha será entre os três primeiros colocados, com R$ 5 mil para o primeiro lugar e R$ 3 mil para o segundo e terceiro.

Concurso Rei e Rainha

A disputa pelo título de Rei e Rainha já conta com 14 finalistas, que se enfrentarão durante o baile de lançamento do festival, programado para o dia 23.

Os vencedores do concurso Rei e Rainha 2025 levarão para casa prêmios que somam mais de R$ 35 mil. Cada um receberá R$ 4 mil, um iPhone 15, habilitação categoria A, um mês de café da manhã Naturalíssima, três meses de acompanhamento online com personal trainer, um ano de Cine Romeu grátis, cinco meses de academia grátis, procedimentos estéticos e um ensaio fotográfico. Já o príncipe e a princesa ganharão R$ 1,5 mil e outros benefícios, incluindo café da manhã e tratamentos estéticos.

Empreendedorismo e Inovações

O festival também contará com mais de 100 expositores, abrangendo uma variedade de segmentos, desde comidas típicas até a venda de veículos e plantas ornamentais. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estará presente, promovendo apoio ao empreendedorismo local.

Uma das novidades deste ano é o campeonato gamer “FariNova”, promovido pela Secretaria de Estado de Indústria e Tecnologia (SEICT), com prêmios totalizando R$ 2,5 mil. As inscrições para o campeonato podem ser feitas até o dia 27 de agosto, de forma online e presencialmente.

Trânsito e Mobilidade

A Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana estará atuando durante os quatro dias do evento, com uma equipe dedicada a monitorar e organizar o fluxo de veículos. “Implementaremos um sentido único de circulação para garantir a fluidez do trânsito, especialmente considerando que a área abriga um corredor de acesso ao hospital do Juruá, que deve permanecer livre para ambulâncias e veículos de emergência, em parceria também com o DETRAN e a Polícia Militar ”, afirmou o secretário Jonas Lima.