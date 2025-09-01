Tudo Sobre Política II
Zequinha Lima lança 4ª edição do projeto Abrindo Portas para o Primeiro Emprego em Cruzeiro do Sul
O Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, lançou nesta segunda-feira, a 4ª edição do projeto Abrindo Portas para o Primeiro Emprego, iniciativa que já transformou a vida de centenas de jovens no município. O programa oferece oportunidade profissional a estudantes do ensino médio e fundamental, com idade a partir de 16 anos, em setores públicos.
O projeto é fruto de uma emenda parlamentar de R$ 400 mil destinada pelo deputado Edvaldo Magalhães, acolhida por Zequinha, que desde a primeira edição é parceiro da iniciativa. Nesta nova etapa, 102 jovens serão beneficiados com bolsas de R$ 400 mensais, em jornadas de quatro horas diárias, no contraturno escolar.
A coordenadora geral do projeto, Jandileia Queiroz, explicou que os bolsistas atuarão em escolas, postos de saúde e instituições estaduais e municipais, incluindo jovens da zona urbana e rural. “Essa quarta edição é a continuidade da terceira turma, e vai durar sete meses. Temos 102 bolsistas, sendo 100 via recurso do deputado e dois com contrapartida da prefeitura. É uma chance real de experiência para que esses jovens consigam entrar no mercado de trabalho”, destacou.
Os resultados já começam a aparecer na vida dos participantes. A estudante Tayssa Borges, bolsista do programa, compartilhou sua experiência.
“Me senti muito bem acolhida, obtive experiências que vou levar para sempre. Esse projeto me permitiu conseguir um emprego graças à vivência adquirida. Hoje curso Pedagogia na Ufac e sei que tudo isso vai refletir no meu futuro como professora. Agradeço muito por essa oportunidade”, falou.
Outra beneficiada, Yasmin Negreiros, contou como o projeto abriu portas de forma definitiva. Ela começou o estágio na Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, na área de mídia social, onde permanece agora como emprego fixo.
“Participei na segunda fase e hoje estou em um emprego estável graças ao estágio. Aprendi muito e sou muito grata, pois muitas vidas podem mudar com esse projeto”, contou.
Idealizador do programa, o deputado estadual Edvaldo Magalhães, que participou do lançamento da etapa atual, ressaltou a importância da iniciativa e agradeceu ao apoio da gestão municipal.
“A boa experiência de Cruzeiro do Sul já chegou a sete municípios e no próximo ano queremos expandir para 15. Tivemos muitas dificuldades no início, mas o prefeito Zequinha Lima não desistiu de ajudar a juventude. Esse projeto muda vidas, abre esperança para quem sempre encontrou portas fechadas. Estou muito feliz de ver jovens conquistando oportunidades e de saber que estamos no caminho certo. Viva a juventude e viva a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.”
Zequinha Lima lembrou que Cruzeiro do Sul foi pioneiro e que, desde o início, a gestão recebeu total apoio do deputado e abriu as portas para dar oportunidades aos jovens. Ele contou que precisaram adaptar a legislação para tornar o projeto viável.
“Começamos há quatro anos, superamos muitas barreiras e hoje já vemos frutos. Muitos jovens que iniciaram no projeto estão empregados, com experiência no currículo. Isso é gestão pública, estabelecer parcerias para abrir portas e dar oportunidades. Essa 4ª edição vai beneficiar mais de 100 jovens até fevereiro de 2026, garantindo experiência real e esperança de futuro melhor”, complementou o gestor.
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
O prefeito Jerry Correia esteve na comunidade São Francisco para celebrar junto com a comunidade a chegada da energia elétrica à propriedade do senhor Francisco e da dona Edivanda. Após anos de espera, a família finalmente foi contemplada pelo Programa Luz Para Todos, realizando o sonho de ter energia em casa.
A conquista só foi possível porque a Prefeitura de Assis Brasil abriu o ramal até a propriedade, garantindo o acesso e possibilitando que a rede elétrica chegasse ao local.
Emocionado, o senhor Francisco contou que sempre manteve a fé de que um dia a energia chegaria, mesmo quando algumas pessoas diziam o contrário. Ele também lembrou das dificuldades enfrentadas: “Para conseguir água, era preciso carregar no braço, porque sem energia não havia como usar bomba”, relatou.
Além do prefeito, esteve presente o vereador Jurandir Araújo, que tem sido um parceiro constante na luta para que as comunidades de Assis Brasil sejam atendidas pela Energisa e contempladas com o benefício da energia elétrica.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da obra: “Era impossível chegar até aqui, pois não existia ramal. Nossa gestão garantiu o acesso e, junto com outras instituições, lutamos para que a localidade fosse contemplada com esse benefício tão essencial”, afirmou.
Durante a visita, a família recebeu as autoridades e a comunidade com um almoço especial em forma de agradecimento, reforçando o laço de carinho e confiança com a gestão municipal.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com Trabalho, Compromisso e União, levando dignidade e melhorias para todas as comunidades, garantindo que cada família tenha acesso a serviços e direitos fundamentais.
