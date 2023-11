Zequinha Lima garante curso gratuito de informática para crianças e adolescentes do Bairro do Remanso

Na manhã desta quinta, 23, a prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a cerimônia de certificação de 24 crianças e adolescentes que participaram dos cursos de informática básica e informática kids oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no Centro de Convivência do Bairro do Remanso.

O programa conta com a parceria de instituições como Shalom, Missão Família, Educandário, Cáritas, Centro Adilis Nogueira Maciel- CEANON,Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro do Idoso.

Clemilton Lopes, 12, concluiu o curso de informática kids e está satisfeito.

“Esse Vai servir muito para o meu futuro e fiz muitos amigos. Tinha dificuldade de digitar mas superei. Tem pessoas pobres que não conseguem pagar um curso desses. O prefeito trazer isso de graça ajuda muito” , relatou.

Bruno Eduardo de Moura, foi um dos instrutores de informática e destacou a importância do aprendizado para o futuro profissional dos alunos.

“Esses jovens serão incluídos no mercado de trabalho já com um aprendizado. A informática é uma das áreas que mais crescem no mundo, um dos conhecimentos que traz melhor aproveitamento e se renova a cada dia, se atualiza. É importante também para poder deixar nossas crianças com a mente ocupada, adquirindo conhecimento, tirando da rua para não fazer nada de errado. Agradeço ao prefeito por isso”, pontuou

Maria Luciano da Silva, mãe de um dos alunos, disse que não conseguiria pagar para o filho ter acesso ao aprendizado.

“A importância é o futuro, pois precisamos incentivar nossos filhos a querer estudar, porque se for pela vontade deles, não querem saber de seguir. Eu não teria como pagar, por isso, agradeço a toda a equipe do prefeito pela oportunidade para as crianças. Um curso desses é caro e aqui a gente conseguir de graça é Importante”.

O Prefeito Zequinha Lima que esteve presente na certificação, anunciou recursos de emenda parlamentar para ampliar o espaço, permitindo atender mais jovens do bairro.

“Estamos trabalhando para dobrar a capacidade, o que é importante para crianças e adolescentes. Vimos que o espaço é pequeno e já nos articulamos; e aqui já dei a notícia em primeira mão, de que conseguimos garantir o recurso através do deputado Coronel Ulysses, a quem agradecemos, por poder ampliar e dobrar a capacidade de atendimento. É emocionante ver a alegria dos alunos que estão recebendo certificados de mais de 80 horas de informática, e ainda mais a empolgação das mães. As crianças saem daqui com outro nível de conhecimento, o que amplia os horizontes, ocupa a mente e o tempo enquanto frequentam aqui. Procuramos ofertar um lanche reforçado, pois sabemos que isso ajuda”, destacou Zequinha

O curso é realizado no espaço criado pela Associação de Moradores do Bairro do Remanso.

José Maria, presidente do bairro, agradeceu à prefeitura pela ação.

“Aproveitamos para agradecer ao prefeito Zequinha Lima e toda a equipe do Centro de Informática por este curso, que garante mais conhecimento para as pessoas. Buscamos e hoje ficamos felizes pelas turmas sendo formadas” ,agradeceu o líder comunitário.

O curso de informática faz parte do Programa Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos que atende um total de 924 crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos, além de idosos a partir de 60 anos.