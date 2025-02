Zequinha Lima faz parceria com Ministério Público para levar ‘MP na Comunidade’ à Vila Santa Luzia

A Prefeitura de Assis Brasil, sob a gestão do prefeito Jerry Correia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, liderada pela secretária Ana Cláudia, realizou uma importante ação de atendimento às comunidades indígenas da Terra Indígena Cabeceiras do Rio Acre.

A iniciativa aconteceu na Aldeia Nova União, com o objetivo de atender todas as aldeias ao longo do Rio Acre, beneficiando as etnias Jaminawa e Manchineri. A ação contou com a participação da Diretoria de Defesa Civil, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do programa Bolsa Família, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Serviço de Convivência e da Diretoria dos Povos Indígenas de Assis Brasil.

Além dos atendimentos sociais e assistenciais, a prefeitura também forneceu apoio logístico, garantindo combustível (gasolina) para facilitar a mobilidade e a realização de atividades essenciais dentro das aldeias.

Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com as comunidades indígenas, promovendo inclusão social, acesso a direitos e melhorias na qualidade de vida dos povos tradicionais que fazem parte da riqueza cultural de Assis Brasil.