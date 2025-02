Zequinha Lima assina termo de cooperação técnica com Iteracre para regularização fundiária

A prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Instituto de Terras do Acre – Iteracre firmaram nesta sexta-feira, 7, um Termo de Cooperação Técnica para facilitar a regularização fundiária dos bairros do município. O ato foi realizado no gabinete do prefeito Zequinha Lima, que recebeu a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara e o deputado estadual Manoel Moraes.

Gabriela cita que o termo para a efetivação de processos vai impactar positivamente milhares de famílias cruzeirenses. “ É muito importante esse termo de cooperação técnica que vai viabilizar a integração do Instituto de Terras com a Prefeitura, no setor de cadastro, o que possibilitará a regularização fundiária dos bairros onde nós estamos trabalhando. Quero agradecer ao prefeito Zequinha pela parceria, por todo o apoio que ele está possibilitando à equipe do Iteracre, abraçando esse processo de regularização fundiária e dando condições para que nossa equipe trabalhe aqui em Cruzeiro do Sul. Além disso, a parceria tem sido essencial para acelerar o cadastro das famílias que serão beneficiadas. Com certeza, essa parceria trará grandes benefícios para as famílias cruzeirenses”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância dessa cooperação para o município e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. “A assinatura desse termo de cooperação é um passo importante para garantir a regularização fundiária e, assim, proporcionar mais dignidade para nossas famílias. A parceria com o Iteracre vai acelerar os processos e permitir que muitos cidadãos possam ter sua situação regularizada. Agradeço à presidente Gabriela Câmara pelo comprometimento e por se unir a nós neste projeto que é fundamental para o crescimento de Cruzeiro do Sul”, afirmou Zequinha.

Com essa parceria, a Prefeitura e o Iteracre estabelecem um importante marco na busca por soluções que atendam à demanda de regularização fundiária, assegurando o direito à moradia e o acesso à documentação legal para as famílias do município.