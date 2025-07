Zequinha Lima anuncia que Cruzeiro do Sul vai realizar cirurgias oftalmológicas, consultas e entrega de óculos

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai implementar um programa de atendimentos oftalmológicos que incluirá exames, cirurgias gratuitas e a doação de óculos. A iniciativa, oriunda de emenda parlamentar, foi anunciada nesta segunda-feira, 21, durante uma coletiva na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins, com a presença do prefeito Zequinha Lima, deputado federal Eduardo Veloso e do secretário de municipal de saúde Marcelo Siqueira.

O deputado federal Eduardo Veloso destacou a importância desse suporte para o município, com a preocupação como político e profissional da saúde . “Como deputado federal e médico focado na saúde, meu objetivo é combater a cegueira, especialmente em municípios que ainda não possuem programas desse tipo. Parabenizo o prefeito Zequinha por este passo significativo. Em um país com mais de 1.500 municípios sem atendimento oftalmológico, estamos iniciando um modelo que poderá ser referência nacional. Cruzeiro do Sul será um exemplo de como atender aqueles que mais precisam, garantindo consultas, cirurgias e óculos”, declarou.

Por sua vez, o secretário de Saúde, Marcelo Siqueira, explicou o funcionamento do programa. “Atendendo ao pedido do prefeito, realizamos um levantamento junto ao sistema de regulação do Acre e identificamos uma demanda reprimida por consultas oftalmológicas. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que nos forneceu uma lista de pessoas necessitando de atendimentos e possíveis cirurgias. Assim, garantiremos um acesso prioritário e transparente aos serviços, beneficiando tanto aqueles que já estão na fila quanto novos pacientes que buscarem consultas a partir de agora”, explicou.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou que a iniciativa visa não apenas fornecer exames, mas também melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. “Este sempre foi um compromisso do nosso governo. Sonhei com um programa que possibilitasse a consulta oftalmológica e a doação de óculos para aqueles que não têm condições financeiras. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para ler a Bíblia ou ensinar seus filhos, e sabemos que o SUS não oferece este tipo de serviço. Eu tenho certeza que tem muita gente ansioso para enxergar melhor, para usar um óculos para facilitar o seu dia a dia. Por isso, buscamos parcerias, e o deputado Veloso está contribuindo de forma decisiva. Só na fila de espera do TFD nós temos mais de 400 pacientes aguardando uma consulta oftalmológica, muitos desses pacientes virão para cá, então é a prefeitura dando prioridade para a visão das pessoas.

O prefeito complementou ainda que os atendimentos já iniciam na quarta-feira, 23, no posto de saúde do bairro do Alumínio, onde será avaliada a demanda para analisar a quantidade de consultas e distribuição de óculos mensalmente.

“A gente vai fazer os atendimentos necessários e avaliar a demanda, mas nós já queremos adiantar que a cada mês a gente vai distribuir 75 a 85 óculos, ou seja, serão quase 80 consultas só para a visão e distribuição de óculos. As consultas ocorrerão na UBS do bairro Alumínio, onde também faremos as triagens para cirurgias e a distribuição de óculos. A partir de quarta-feira, iniciaremos este trabalho”, finalizou o prefeito.