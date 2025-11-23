Zequinha Lima anuncia nova Lei de Gestão Municipal que garante ganhos e avanços para os educadores

O prefeito Zequinha Lima anunciou nesta sexta-feira, 21,em um encontro com o pessoal da Educação a nova Lei de Gestão Municipal que contempla gestores das escolas municipais garantindo uma valorização salarial que vai de 20% a 60%, além de outros benefícios.

Agora os servidores de apoio poderão concorrer a cargos de gestores, desde que tenham nível superior. Os gestores de dois contratos terão um adicional de 10% em seu salário. A gratificação desses profissionais chegava ao máximo de R$ 900 reais, a partir da nova Lei de Gestão será de R$ 2 mil.

A gestora da Creche Ambrozina Negreiros, Silvana Lima Verde, destacou a importância da valorização dos gestores.

“É um momento único de reconhecimento pela educação e por todos os nossos gestores. Nosso prefeito Zequinha Lima está valorizando a nossa classe da educação, valorizando nossos professores.”

A nova Lei de Gestão Municipal foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores na última terça-feira, 18 de novembro. O vereador Rômulo Barros, que já foi gestor escolar parabenizou o prefeito Zequinha pela iniciativa.

“A gente fica feliz em ter esse processo de valorização do servidor público. Sou da área pedagógica, passamos 5 anos em gestão de uma escola e entendemos bem qual é a necessidade do gestor em cada unidade escolar. Essa gestão do prefeito Zequinha tem lutado para melhorar a remuneração dos professores e, essa semana, nós tivemos a grata satisfação de aprovar, por unanimidade, o projeto que foi mandado pela gestão para que nós possamos contemplar esses servidores que tanta diferença fazem na educação do país e do nosso município.”

O prefeito Zequinha Lima enfatiza que fez questão de garantir os direitos dos educadores do município.

“ Estamos aqui celebrando esse momento, essa grande conquista que é um passo fundamental para a democratização do ensino e para a valorização desses profissionais fruto de um debate feito com eles, com o Conselho de Gestores para ter alguns avanços salariais. Está com 15 anos que nós temos uma lei de gestão no município e essa lei nunca foi reformada, ou seja, o salário desse diretor não mudava, nunca houve um acréscimo durante esses 15 anos. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que prontamente aprovou esse projeto e hoje nós estamos aqui celebrando esse momento, essa grande conquista que é um passo fundamental para a democratização do ensino, para a valorização desses profissionais que tanto se dedicam à educação e hoje certamente eles estão aqui todos animados, felizes porque os reajustes nas suas gratificações variam de 20 a 62%. Outro ponto a destacar é que agora coordenadores administrativos poderão concorrer ao cargo de diretor escolar”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

O encontro com os gestores escolares contou com a presença da vice prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Carvalho e o presidente da Câmara Municipal, vereador Elter Nóbrega.