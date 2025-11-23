Tudo Sobre Política II
Zequinha Lima anuncia nova Lei de Gestão Municipal que garante ganhos e avanços para os educadores
O prefeito Zequinha Lima anunciou nesta sexta-feira, 21,em um encontro com o pessoal da Educação a nova Lei de Gestão Municipal que contempla gestores das escolas municipais garantindo uma valorização salarial que vai de 20% a 60%, além de outros benefícios.
Agora os servidores de apoio poderão concorrer a cargos de gestores, desde que tenham nível superior. Os gestores de dois contratos terão um adicional de 10% em seu salário. A gratificação desses profissionais chegava ao máximo de R$ 900 reais, a partir da nova Lei de Gestão será de R$ 2 mil.
A gestora da Creche Ambrozina Negreiros, Silvana Lima Verde, destacou a importância da valorização dos gestores.
“É um momento único de reconhecimento pela educação e por todos os nossos gestores. Nosso prefeito Zequinha Lima está valorizando a nossa classe da educação, valorizando nossos professores.”
A nova Lei de Gestão Municipal foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores na última terça-feira, 18 de novembro. O vereador Rômulo Barros, que já foi gestor escolar parabenizou o prefeito Zequinha pela iniciativa.
“A gente fica feliz em ter esse processo de valorização do servidor público. Sou da área pedagógica, passamos 5 anos em gestão de uma escola e entendemos bem qual é a necessidade do gestor em cada unidade escolar. Essa gestão do prefeito Zequinha tem lutado para melhorar a remuneração dos professores e, essa semana, nós tivemos a grata satisfação de aprovar, por unanimidade, o projeto que foi mandado pela gestão para que nós possamos contemplar esses servidores que tanta diferença fazem na educação do país e do nosso município.”
O prefeito Zequinha Lima enfatiza que fez questão de garantir os direitos dos educadores do município.
“ Estamos aqui celebrando esse momento, essa grande conquista que é um passo fundamental para a democratização do ensino e para a valorização desses profissionais fruto de um debate feito com eles, com o Conselho de Gestores para ter alguns avanços salariais. Está com 15 anos que nós temos uma lei de gestão no município e essa lei nunca foi reformada, ou seja, o salário desse diretor não mudava, nunca houve um acréscimo durante esses 15 anos. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que prontamente aprovou esse projeto e hoje nós estamos aqui celebrando esse momento, essa grande conquista que é um passo fundamental para a democratização do ensino, para a valorização desses profissionais que tanto se dedicam à educação e hoje certamente eles estão aqui todos animados, felizes porque os reajustes nas suas gratificações variam de 20 a 62%. Outro ponto a destacar é que agora coordenadores administrativos poderão concorrer ao cargo de diretor escolar”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.
O encontro com os gestores escolares contou com a presença da vice prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Carvalho e o presidente da Câmara Municipal, vereador Elter Nóbrega.
Prefeitura realiza 1ª Feira Afro em alusão ao Dia da Consciência Negra em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quinta-feira, 20, a 1ª Feira Afro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em todo o Brasil no dia 20 de novembro. O evento, que aconteceu na Praça da Juventude, foi marcado por beleza, organização e, principalmente, por um profundo significado social.
A feira teve como objetivo promover a conscientização sobre a importância do combate ao racismo, abordando o tema por meio de exposições, apresentações culturais e palestras educativas. As Escolas Municipais e Estaduais participaram ativamente da programação, levando performances e trabalhos que destacaram a riqueza da cultura afro-brasileira e a necessidade de respeito, igualdade e valorização da diversidade.
O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita e da Secretária Municipal de Educação, que prestigiaram as apresentações e ressaltaram a relevância da iniciativa. Também marcaram presença o Grupo Axé Capoeira e a Banda da Escola de Música D’Ré-Mí, que encantaram o público com apresentações culturais.
Em breves palavras, o prefeito Sérgio Lopes parabenizou todos os envolvidos na organização da feira e reforçou a importância de fortalecer políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo no Brasil. Segundo ele, ações como essa contribuem para a formação de uma sociedade mais justa, consciente e inclusiva.
A 1ª Feira Afro se consolidou como um marco para o município, promovendo reflexão, cultura e valorização da história afro-brasileira, e fortalecendo o compromisso de Epitaciolândia na luta contra o preconceito racial.
