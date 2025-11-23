Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Zequinha Lima anuncia nova Lei de Gestão Municipal que garante ganhos e avanços para os educadores

Publicados

23 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito Zequinha Lima anunciou nesta sexta-feira, 21,em um encontro com o pessoal da Educação a nova Lei de Gestão Municipal que contempla gestores das escolas municipais garantindo uma valorização salarial que vai de 20% a 60%, além de outros benefícios.

Agora os servidores de apoio poderão concorrer a cargos de gestores, desde que tenham nível superior. Os gestores de dois contratos terão um adicional de 10% em seu salário. A gratificação desses profissionais chegava ao máximo de R$ 900 reais, a partir da nova Lei de Gestão será de R$ 2 mil.

A gestora da Creche Ambrozina Negreiros, Silvana Lima Verde, destacou a importância da valorização dos gestores.

“É um momento único de reconhecimento pela educação e por todos os nossos gestores. Nosso prefeito Zequinha Lima está valorizando a nossa classe da educação, valorizando nossos professores.”

A nova Lei de Gestão Municipal foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores na última terça-feira, 18 de novembro. O vereador Rômulo Barros, que já foi gestor escolar parabenizou o prefeito Zequinha pela iniciativa.

Leia Também:  Prefeitura de Assis Brasil realiza ação em alusão ao dia da consciência negra com participação das escolas

“A gente fica feliz em ter esse processo de valorização do servidor público. Sou da área pedagógica, passamos 5 anos em gestão de uma escola e entendemos bem qual é a necessidade do gestor em cada unidade escolar. Essa gestão do prefeito Zequinha tem lutado para melhorar a remuneração dos professores e, essa semana, nós tivemos a grata satisfação de aprovar, por unanimidade, o projeto que foi mandado pela gestão para que nós possamos contemplar esses servidores que tanta diferença fazem na educação do país e do nosso município.”

O prefeito Zequinha Lima enfatiza que fez questão de garantir os direitos dos educadores do município.

“ Estamos aqui celebrando esse momento, essa grande conquista que é um passo fundamental para a democratização do ensino e para a valorização desses profissionais fruto de um debate feito com eles, com o Conselho de Gestores para ter alguns avanços salariais. Está com 15 anos que nós temos uma lei de gestão no município e essa lei nunca foi reformada, ou seja, o salário desse diretor não mudava, nunca houve um acréscimo durante esses 15 anos. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que prontamente aprovou esse projeto e hoje nós estamos aqui celebrando esse momento, essa grande conquista que é um passo fundamental para a democratização do ensino, para a valorização desses profissionais que tanto se dedicam à educação e hoje certamente eles estão aqui todos animados, felizes porque os reajustes nas suas gratificações variam de 20 a 62%. Outro ponto a destacar é que agora coordenadores administrativos poderão concorrer ao cargo de diretor escolar”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

Leia Também:  Prefeitura de Rodrigues Alves promove formação do Pacto EJA para fortalecer a educação de jovens e adultos

O encontro com os gestores escolares contou com a presença da vice prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Carvalho e o presidente da Câmara Municipal, vereador Elter Nóbrega.

