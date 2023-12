Zequinha Lima acompanha mutirão de limpeza e revitalização da iluminação no bairro do Remanso

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através das secretarias Municipais de Limpeza e Meio Ambiente, e de Obras, está realizando o trabalho de roçagem e retirada de lixo e entulhos, bem como a troca de luminárias no Bairro do Remanso.

O trabalho é realizado a cada três meses para dar mais qualidade de vida aos moradores do bairro, além de evitar a proliferação das larvas do mosquito transmissor da dengue e proporcionar uma boa iluminação nas localidades.

“Estamos muito mais felizes e contentes com este trabalho do prefeito, que sempre está fazendo um trabalho a cada três meses, e a gente fica contente com esse trabalho. É imprescindível para tudo; limpeza é saúde. A gente agradece isso aqui e espera que continue assim. Depois da limpeza e roçagem, aí vem um caminhão retirando os entulhos em geral. O bairro fica limpo”, pontuou o morador da rua Floriano Peixoto, no bairro do Remanso, José Martins dos Reis.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro do Remanso, José Maria Amorim, agradeceu ao prefeito e à equipe pelo trabalho no bairro.

“Este aqui é um importante trabalho que a gente aproveita para agradecer ao prefeito, ao secretário Ygoor Neves e à equipe de iluminação do Vagalume. Estão sendo trocadas 35 lâmpadas; o bairro vai ficar show de bola para o final de ano. E aproveitar também para conscientizar as pessoas para aproveitar que as equipes estão aqui para retirarem seus entulhos porque tem a questão da dengue. É importante para todos os moradores verem este esforço. A gente fica contente”

O prefeito Zequinha Lima acompanhou de perto o trabalho das equipes de limpeza e iluminação.

“È importante acompanhar os trabalhos de roçagem, limpeza e retirada de entulhos ao lado do presidente. Nunca paramos. A cidade tem crescido muito, tem aumentado nossas demandas, mas estamos atendendo. Nossos servidores trabalham todos os dias, de segunda a sábado, para manter a limpeza nos bairros de Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul recolhe 1.720 toneladas por mês de lixo doméstico e 6 mil toneladas de entulho de 38 bairros, 19 avenidas, 7 vilas e 9 conjuntos habitacionais. Além da coleta de resíduos sólidos, limpeza pública inclui roçagem, capinação, desobstrução de córregos e bueiros e varrição de vias e logradouros.