Zequinha entrega máquinas e equipamentos agrícolas para comunidades de Cruzeiro do Sul

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, entregou na tarde desta sexta, 8, mais de 70 equipamentos agrícolas para serem distribuídos nas comunidades Santa Bárbara, Santa Maria e Santa Luiza do Pentecostes, na BR-307. Também foram entregues duas retroescavadeiras para construção de açudes e tanques de piscicultura nas comunidades.

São kits de casa de farinha, despolpadeiras de açaí, debulhadeiras de milho, beneficiadoras de arroz, moenda de cana. Além das máquinas para construir açudes. O valor total da entrega é da ordem de R$1 milhão de emenda da ex-deputada federal Perpétua Almeida.

O uso das máquinas, que são frutos de emenda do senador Márcio Bittar, e dos equipamentos será organizado pelas associações de produtores de cada comunidade em conjunto com a subprefeitura da localidade.

O deputado estadual Nicolau Jr. esteve presente na entrega e ressaltou o desempenho do prefeito Zequinha nas zonas urbana e rural.

“Eu tenho visto, desde o primeiro ano de mandato, o empenho do Zequinha não apenas aqui em Santa Luzia do Pentecostes, mas em toda zona rural de Cruzeiro do Sul, permitindo que pessoas que sonham em fazer seu tanque, recebam esse apoio. Zequinha está de parabéns pela atuação tanto na área urbana quanto rural e nós da Assembleia Legislativa também temos feito nossa contribuição para ajudar essa administração que está dando certo”, comentou o parlamentar.

O Presidente da Associação São Raimundo, seu Nelson de Souza Filho, falou sobre o significado da entrega.

“Estou muito orgulhoso do prefeito ter feito isso para nossa comunidade. Os produtores rurais vão se beneficiar muito. Agricultores que não tinham, agora têm recursos para fazer tanques e açudes. Isso será vital para a associação e ajudará muito a comunidade e os agricultores”.

Adriano Almeida, presidente da Associação Santa Maria, explica que mais de 200 famílias na região da 307 serão beneficiadas com as máquinas e equipamentos.

“O sentimento é de gratidão pela promessa cumprida pelo prefeito Zequinha Lima. Só tenho a agradecer em nome das comunidades Santa Maria, Santa Bárbara, Vila Santa Luiza e Ramal dos Carobas. Tudo isso que estão vendo é único chegando dentro das comunidades para facilitar a vida do produtor rural. Não há benefício individual; todos os equipamentos vão atender às associações, com quantidade em cada associação para atender à demanda local de cada comunidade”, pontua

Rosalina Oliveira, a Dona Moça é moradora de Santa Bárbara, e vai criar peixe no tanque feito com o maquinário.

“Nunca tive um açude antes. Vou ter agora graças a essa máquina que já está na minha casa e serei a primeira a usar. Choro de emoção por ter recebido essa máquina que estou esperando há 15 anos. Eu não dormi essa noite de tanta emoção porque esse vai ser o primeiro tanque, comprei 220 Agradeço ao prefeito Zequinha e à deputada Perpétua, que prometeram e cumpriram”, agradeceu

Francisco das Chagas, presidente do Sindicato do Trabalhadores Rurais – STR, agradeceu a Deus pela oportunidade.

“ Nós estamos aqui para agradecer e parabenizar o prefeito Zequinha Lima, a ex-deputada Perpétua, o deputado Nicolau Jr., que têm feito esforços para trazer investimento e melhorias para Cruzeiro do Sul”.

O subprefeito da Vila Santa Luzia do Pentecostes, Liberman agradeceu o empenho do prefeito Zequinha em favorecer os trabalhadores da zona rural.

“Quero agradecer a Deus por estar proporcionando isso na vida destas pessoas e ao Prefeito Zequinha Lima, por estar enxergando o que ninguém enxergou. Cada produtor atendido está muito grato porque muita pessoas não estão produzindo porque faltam equipamentos para produzir milho, arroz, farinha; tem tudo aqui hoje. Vai ser distribuído para a comunidade e vai servir o produtor. Agradecimento ao nosso prefeito Zequinha Lima”, disse ele.