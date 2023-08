Vigilância Sanitária recebe treinamento da ANVISA para fiscalização de embarcações em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Na manhã desta quarta-feira (9), fiscais da vigilância sanitária municipal, acompanhados dos fiscais da Anvisa, fizeram uma inspeção nos barcos que fazem transporte de cargas e passageiros que saem e chegam ao Porto de Cruzeiro do Sul. A ação faz parte da conclusão de um curso que foi ministrado pela Anvisa aos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal.

Objetivo é capacitar a Vigilância Sanitária Municipal a atuar de forma complementar ou suplementar à Vigilância Sanitária Estadual e à Anvisa, de âmbito federal na fiscalização às embarcações do transporte fluvial de passageiros e cargas.

“A ANVISA através da gerencia federal de portos e aeroportos nas fronteiras, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária municipal realiza uma cooperação conjunta de treinamento da vigilância sanitária, onde fiscais e inspetores, irão desenvolver uma capacitação prática na realização de inspeção dos meios de transporte, no caso aqui os fluviais. Os fiscais e inspetores irão identificar os objetos que atuamos, naquilo que diz respeito à água potável, gerenciamento de resíduos, armazenagem e acondicionamento de alimentos, limpeza e desinfecção etc. Observar estes itens para orientar e se for necessário, criar um termo de orientação para as embarcações de modo a trazer maior segurança e higiene, sobretudo para os passageiros”, explica Jeferson Caldas, coordenador da Anvisa na região Norte.

No Acre, além da fiscalização nos aeroportos e na região de fronteira com a Bolívia e Peru, a ANVISA têm buscado parcerias com as prefeituras para melhorar a fiscalização nos portos, e garantir maior segurança sanitária nas embarcações.

“A Coordenação Estadual de Portos, Aeroportos e Fronteiras, tem buscado parceria com os municípios para dar maior efetividade às ações. Não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso a capacitação e treinamento para que se sintam aptos par atuar nestas inspeções, monitorando e supervisionando junto à vigilância, para ter meio qualidade e higiene no transporte de pessoas, alimentos e cargas, buscando melhor qualidade e segurança para população”, disse Luiz Carlos Soares, Coordenador Estadual da Anvisa.

A partir de agora a Vigilância Sanitária Municipal vai dar continuidade com as orientações sanitárias junto aos proprietários de embarcações no município de Cruzeiro do Sul.

“É muito importante este curso e capacitação para a fiscalização nas embarcações. Nosso papel é orientar. Teremos um trabalho contínuo de verão a inverno fiscalizando para melhor atendimento para as pessoas”, disse Nazaré Dantas – Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal.

Manoel Ferreira de Oliveira é proprietário de barco e faz transporte de cargas para o município de Marechal Thalmaturgo, e disse que as orientações para melhoria, são sempre vem vindas.

“A orientação é boa. Sempre temos que ter a orientação de quem sabe mais do que nós. Aqui procuramos separar água sanitária, sabão, dos alimentos como farinha, óleo de cozinha. Tudo é separado. Temos um freezer para guardar alimentação, com refrigeração, é o mesmo que em nossas casas. Para nós é muito bom receber orientação, para estar informado das coisas”, disse o sr. Manoel.