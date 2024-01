Vice-prefeito Reginaldo Martins participa de reunião na Comunidade Cumarú, em Assis Brasil

Veja o vídeo:

Prefeita Fernanda Hassem faz a entrega de Kits de Uniformes, anuncia compra de novos equipamentos e o abono de 40% para os agentes de endemias de Brasileia

Com a frase “gestão comprometida, servidor valorizados”, a prefeita Fernanda Hassem fez nesta sexta-feira 12, a entrega de 22 kits de Uniformes para Agentes de Endemias e anunciou outros benefícios para a categoria.

Os kits entregues contém botas, calças, gandolas, chapéus e uma bolsa.

E para melhorar e ampliar ainda mais o combate ao mosquito da dengue no município e garantir as condições necessárias para o bom serviço público com a valorização dos agentes de endemias, a Prefeita Fernanda Hassem anunciou ainda o abono de insalubridade de 40% até o final de ano e aquisição de mais “equipamentos costais”, usadas nos bloqueios pela equipe de campo de endemias.

Participaram da cerimônia Vereador Elenilson Cruz, Secretário de Saúde Francélio Barbosa, Gerente de Endemias Assis Lopes, Gerente de Organismo de Política para as Mulheres ( OPM), Suly Guimarães, Secretário de Obras Lima e a equipe da gestão municipal.

A Prefeitura de Brasileia realiza anualmente com a comunidade em geral a campanha de conscientização, prevenção e combate à dengue no município e o mutirão de limpeza em todos os bairros através da Secretarias Municipais de Saúde e Obras.

Em 2023, a campanha foi antecipada para o início do mês de novembro em toda a cidade para evitar a proliferação do mosquito da dengue e casos mais graves da doença.

Deste então os agentes de endemias de Brasileia percorreram bairro por bairro visitando cada residência e orientando os moradores sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A Secretaria Municipal de Obras faz o serviço de limpeza nos bairros recolhendo entulhos e evitando o acúmulo de materiais.

Francélio Barbosa, secretário municipal de Saúde, agradeceu o comprometimento da prefeita com a saúde do município em todas as campanhas realizadas pela equipe.

A prefeita Fernanda Hassem destaca a importância da colaboração da comunidade no combate à dengue em Brasiléia ressaltando a entrega de uniformes na Vigilância Sanitária.

A gestora faz um apelo à população para participar ativamente do combate à dengue, fazendo limpeza e eliminando possíveis focos do mosquito transmissor.

“Nós estamos na Vigilância Sanitária fazendo a entrega de uniformes e ouvindo os nossos servidores , estamos num trabalho intensivo aqui em Brasiléia de combate a Dengue. Os agentes estão fazendo bloqueios nas ruas, visitando os bairros. Brasiléia hoje está com um número elevado de casos registrados de dengue. Eu queria lembrar à população que é preciso fazer um trabalho em conjunto, é em vão o trabalho da prefeitura se o morador não fizer a sua parte. Quero fazer um convite, faça um mutirão junto com seus familiares para uma limpeza geral no seu quintal e tirem todos os focos da dengue porque nós precisamos nos proteger”. Destacou.

Veja o vídeo: