Vice-Prefeito Pr. Nilson recebeu na Prefeitura de Rodrigues Alves, o coordenador da Fecomércio

Nesta segunda-feira, 28, o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, esteve acompanhando a obra da creche na Vila São Pedro, na qual a construção foi iniciada no início deste ano, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb.

De acordo com o gestor, esta construção é uma realização de um sonho da comunidade e o cumprimento de promessa de campanha. “Em ritmo acelerado queremos concluir a obra muito em breve, para iniciarmos o ano letivo em um novo ambiente escolar para nossas crianças”, destacou o gestor.

A gestão do prefeito Jailson está cada dia mais se dedicando ao fortalecimento do município e investindo na melhoria da educação, com construção e reforma de escola, fardamento, material escolar e valorização do professor, este é um grande diferencial registrado na atual administração.