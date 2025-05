Vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Matins acompanha início da manutenção no Ramal do km 88

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, deu início nesta semana à manutenção do Ramal do km 88. O vice-prefeito Reginaldo Martins e o secretário da pasta, Zé do Posto, esteve no local acompanhando a chegada dos equipamentos enviados pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre).

A ação é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Assis Brasil, atendendo à determinação do governador, que tem se mostrado sensível às demandas das comunidades rurais. Com o início das obras, a expectativa é garantir melhores condições de acesso, escoamento da produção e mobilidade para os moradores da região.

“Esse trabalho é resultado de uma união de esforços. Agradecemos ao governador e à equipe do Deracre por atenderem nosso pedido. O Ramal do 88 é uma via muito importante para nossas famílias rurais, e estamos empenhados em melhorar cada vez mais a infraestrutura dessas comunidades”, destacou o vice-prefeito.

A Prefeitura segue acompanhando de perto os trabalhos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da zona rural e com a valorização do homem do campo.