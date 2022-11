Vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Martins, vereador e secretários participam da reunião do grupo comunidade Palestina

Assessoria – Com recursos próprios, a Prefeitura de Epitaciolândia está buscando soluções para infraestrutura do município através da execução de redes de drenagem. Nesta semana, a Prefeitura concluiu os serviços de drenagem e pavimentação asfáltica da rua Ana de Souza Lira, que fica entre as Avenidas Santos Dumont e Amazonas.

Mesmo pavimentada, a rua vinha apresentado problemas por causa da água das chuvas, preocupando os moradores e comerciantes locais. Por levantamento feito pela Prefeitura, o problema de infraestrutura das ruas é ocasionado pela ausência de rede de esgoto e drenagem.

Por isso, todos projetos de pavimentação que estão sendo feitos pela Prefeitura neste ano, incluem serviço de drenagem, já que o esgoto é de competência do Estado. A cidade tem muitos morros e as águas da chuva tem ocasionado grandes erosões. Além do hábito de moradores despejarem água das casas na rua, o que danifica a pavimentação em pouco tempo.

Segundo o secretário de obras, Wenderson Phelipe, a pedido do prefeito Sérgio Lopes, além dos serviços de drenagem e asfaltamento, foi feita a instalação de lombadas para evitar acidentes por excesso de velocidade. Para concluir a obra, ainda será feito a instalação de meios fios e calçadas.

“Fizemos o possível para garantir que a Rua Ana de Souza Lira tivesse um serviço de qualidade, esse é um exemplo do tipo de infraestrutura que queremos levar para cidade de Epitaciolândia. Pedimos aos moradores que não despejem água da torneira na rua, que construam seus sumidouros, até que o seja feito esgoto ou drenagem, assim eles irão colaborar para evitar os danos nas suas ruas.” Destacou o Secretário da pasta.