Vereadores de Brasileia se reúnem para a realização da trigésima quinta sessão ordinária de 2022

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Lessandro Jorge (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir de Castro (PP), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB) e a Presidente Arlete Amaral (PP).

Grande expediente:

Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde e educação.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): iniciou suas palavras agradecendo a Deus por ter concedido mais uma oportunidade de estar presente na sessão. Relatou a péssima situação das ruas que dão acesso ao Bairro Marcos Galvão II, na oportunidade solicitou que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar melhorias nas duas ladeiras, visto que as atuais condições vêm comprometendo a trafegabilidade nos locais. Solicitou que seja enviado oficio para a secretaria de obras pedindo que a Rua da Unidade de Saúde do Bairro Marcos Galvão seja priorizada com melhorias, pois, atualmente as condições na via são péssimas, necessitando de um tapa buracos em caráter de urgência. Continuando suas indicações solicitou que a prefeitura venha analisar a possibilidade de o caminhão do lixo não transitar na Avenida Marinho Montes nos horários de pico, visto que nesses horários de pico o transito é caótico, que seja analisado um horário alternativo para acontecer as coletas. Pediu também que seja analisado pelos setores competentes uma forma de melhorar o transito de modo geral na Avenida. Finalizou suas indicações mandando um abraço para todos os empresários de Brasiléia, que contribuem para geração de emprego e renda no município.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu início ao uso da tribuna cumprimentando todas as pessoas que estavam na sala das sessões. Lamentou a demora em receber as respostas do poder executivo, destacou ser desrespeitosa a forma com que o executivo municipal vem tratando o poder legislativo. A parlamentar solicitou informações da secretária de educação Francisca Oliveira, a respeito dos recursos da educação, como estão sendo aplicados, quais as despesas do ano de 2022 com reformas de escolas, processos licitatórios das reformas das escolas, editais e seus anexos. Continuando suas atribuições a Edil convidou para que se faça presente na câmara para prestar informações aos vereadores, a secretária de Educação do município Francisca Oliveira, o presidente do sindicato da educação José Almeida e a presidente do conselho do FUNDEB. Solicitou que sejam encaminhados ao Ministério Público os pedidos que foram realizados pelos Edis e não tiveram suas respostas pelo poder executivo, pedidos que já ultrapassaram o tempo legislativo e regimental. Pediu que a secretaria de assistência social viesse tomar providencias em relação a situação das famílias que moram na invasão próximo ao Hospital Regional, que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Finalizou sua fala solicitando as prestações de contas detalhadas do Fundo Municipal de Saúde.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): começou sua fala cumprimentando todas as pessoas que estavam na sala das sessões e todas aquelas que acompanham a sessão via redes sociais. A parlamentar se solidarizou com a situação que vem passando o vereador Rogério Pontes (PROS), e afirmou que o mesmo pode estar sendo vítima de perseguição política, destacou que aguarda que brevemente o Edil esteja de volta e que a verdade sobre o caso venha à tona. A vereadora solicitou que o judiciário venha ter mais celeridade ao analisar as várias denúncias feitas pelos parlamentares sobre possíveis irregularidades na atual gestão municipal. Relatou as inúmeras denúncias que vem recebendo a respeito do posto de saúde que fica no Bairro Samaúma, com isso pediu que fosse encaminhado um documento ao secretário de saúde Francelio Carneiro, para que o mesmo venha averiguar as denúncias que estão acontecendo no local, e posteriormente venha tomar providencias. Pediu que fosse encaminhado um documento para a Delegacia de Polícia Civil do município pedindo informações de como está o andamento da investigação que apura a reintegração de uma professora sem concurso público. Solicitou que seja enviado um documento para o Ministério Público para que venha apurar se existe interferência da chefe do poder executivo na eleição da mesa diretora do poder legislativo. Pediu que a secretária de educação Francisca Oliveira enviasse as prestações de conta da construção da escola que fica na Associação Palmeira no km 84, em caráter de urgência.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): iniciou suas atribuições lamentando suas indicações que ainda não foram executadas pela prefeitura, como a reposição de lâmpadas na Rua Flamengo, as melhorias na ponte que fica no Ramal do Km 19, no seu Chico Pereira, ambos pedidos realizados a mais de 20 dias pelo Edil que até o momento não foram executados pelo poder executivo, com isso reforçou novamente as solicitações. O parlamentar indagou ao secretário de obras Francisco Lima se realmente existe um calendário de planejamento das obras que irão acontecer no município, de oportuno caso exista esse calendário que seja enviado para a apreciação dos vereadores. Continuando sua fala solicitou que a secretaria de obras venha realizar a reposição de lâmpadas na Rua da Olaria, que fica no Bairro Samaúma. Pediu que a prefeitura através do setor competente viesse realizar melhorias no Ramal do Paraiso, que liga o Ramal do 19 ao Ramal do 52, visto que a situação do mesmo é precária, e vem dificultando a trafegabilidade das pessoas que residem naquela localidade. Solicitou a excelentíssima presidente da casa legislativa Arlete Amaral (PP) que a votação da Lei Orçamentaria seja adiantada, para que seja votada com mais tranquilidade pelos nobres Edis. Solicitou que a prefeitura municipal através da secretaria de agricultura informe a prestação de conta de execução orçamentaria da referida secretaria durante o ano de 2022, visto que foi orçado mais de RS 11 milhões para a secretaria e nada foi prestado conta até o momento.