Vereadores de Brasiléia fazem indicações de melhorias na infraestrutura Urbana e Rural durante a 37ª Sessão Ordinária

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir Castro (PP), Lessandro Jorge (PT), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB), Reinaldo Gadelha (MDB), e a Presidente Arlete Amaral (PP).

Esteve fazendo o uso da tribuna atendendo ao convite da vereadora Marinete Mesquita realizado durante a 35ª sessão ordinária o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC) em Brasiléia o professor José Almeida, na ocasião trouxe vários esclarecimentos aos parlamentares a respeito de pautas da educação no município.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): iniciou sua fala parabenizando o juiz da comarca de Brasiléia Clóvis de Sousa Lodi pelo excelente trabalho que vem desempenhando a frente do poder judiciário da cidade. Ressaltou que sempre busca andar pelos bairros da cidade e escutar as pessoas sobre os problemas que existem na cidade, para que assim traga as pautas de interesse da população para a tribuna da casa legislativa. O parlamentar destacou que no momento não irá conversar com nenhum grupo sobre a eleição da mesa diretora, por entender que existem outras pautas mais importantes a serem discutidas, como a votação do orçamento para ser executado pelo poder executivo em 2023. Relatou que continuará com um mandato independente, e sempre respeitando o voto dos colegas vereadores. Continuando sua fala solicitou que o poder executivo municipal realize a construção de uma casa na entrada do loteamento Rigamontes, que fica no Ramal do Polo, para que venha acolher as pessoas que necessitam esperar por transporte no Ramal que atualmente ficam desassistidas. Finalizou sua fala ressaltando seu orgulho de fazer parte da atual legislatura da câmara municipal.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): começou suas atribuições solicitando que o setor responsável realize a construção de uma lambada em caráter de urgência em frente ao José Luiz, que fica na Av. Marinho Montes, visto que no local o fluxo de veículos é grande e vem acontecendo vários acidentes. Solicitou que a prefeitura através da secretaria de obras esteja realizando a melhoria das cabeceiras das pontes que ficam no Ramal da Eletra e Cajazeira, que em virtude da má condição das cabeceiras a trafegabilidade pelas pontes está comprometida. Continuando seus pedidos solicitou que a secretaria de obras realize melhorias no Ramal da linha 12 que sai na Cajazeira, segundo os moradores a situação do ramal é crítica impossibilitando os mesmos de ter uma boa trafegabilidade. Solicitou que o DNIT possa estar sinalizando a BR, no trecho que compreende Brasiléia/Assis Brasil, visto que ajuda diretamente a visão dos motoristas. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão e colocando seu mandato a disposição da população.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): deu início ao uso da tribuna agradecendo ao professor José Almeida por ter vindo até a casa legislativa e ter prestado os devidos esclarecimentos aos parlamentares. Pediu respeito ao secretário de obras do município Francisco Lima, que segundo denúncia de servidores vem afirmando que a prefeitura só está demitindo os funcionários por culpa dos vereadores Leomar Barbosa, Neiva Badotti e Marinete Mesquita. Afirmação mentirosa, pois, nenhum vereador tem poder de contratar nem demitir nenhum servidor. Reconheceu os trabalhos realizados no Ramal principal do Polo, porém, criticou o trabalho realizado em frente à sua casa, que continua em más condições de trafegabilidade. Relatou a necessidade de serem implantadas lambadas ao longo da cidade, principalmente em frente as escolas. Na oportunidade pediu que a secretaria de obras realize a pintura das lambadas já existentes no município. Solicitou que a prefeitura através de suas secretarias volte a exercer os devidos trabalhos na cidade, pois, a cidade parou, e vários serviços não estão sendo ofertados em diversas secretarias. Solicitou informações do secretário de assistência social no que diz respeito ao prédio do CREAS, que seja encaminhado por ele todo o despacho a respeito do processo de licitação e contratação de empresas para realização de reformas no local em caráter de urgência. Pediu que seja encaminhado para o Ministério Publico um pedido de informações não respondido pelo poder executivo onde solicitava informações a respeito das despesas com diesel das secretarias de assistência social, saúde e educação. Finalizou sua fala pedindo uma moção de aplausos para a equipe do Revolução em nome do presidente Thiago Amaral e Junior Barroso.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): iniciou suas palavras cumprimentando o público presente na sala de sessões e todas aquelas pessoas que acompanhavam a sessão via redes sociais. Parabenizou o presidente do sindicato da educação José Almeida que sempre vem até a casa legislativa prestar os devidos esclarecimentos quando é convocado pelos parlamentares. Refez uma indicação já realizada pelo mesmo a dois meses, onde solicitou a construção de uma ponte sobre o igarapé arraial no Ramal do km 19. Destacou a importância de acontecer a obra com celeridade, pois da maneira que a ponte se encontra pode ocasionar acidentes. Solicitou que a secretaria de obras venha fornecer lixeiros para o Ramal do Polo, visto que, no local não há lixeiras suficientes para a demanda apresentada. Continuando suas indicações pediu que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar melhorias na Rua Manoel Teixeira Maia que fica no bairro Marcos Galvão I, que apresenta vários buracos. Relatou a péssima do bairro, lamentou que os recursos aprovados para a secretaria de obras pelos parlamentares não foram transformados em melhorias para a população. Finalizou sua fala ressaltando que é de oposição, porém, que realiza oposição com responsabilidade.