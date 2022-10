Vereadores de Brasiléia aprovam dois Projetos de Lei durante a 33ª Sessão Ordinária de 2022

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Rogério Pontes (PROS), Lessandro Jorge (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Leonir de Castro (PP), Marinete Mesquita (PT), Marquinhos Tibúrcio (MDB), Neiva Badotti (PSB) e a Presidente Arlete Amaral (PP).

Durante a sessão, após a presidente Arlete Amaral (PP) suspender os trabalhos os parlamentares estiveram recebendo moradores do Ramal Alegria do Carmo, que fica no km 05. Na oportunidade foram debatidos assuntos relacionados à plantação e a colheita da produção na comunidade. Os Edis prontamente se colocaram à disposição para buscar uma solução juntamente com a secretaria de agricultura para resolver à problemática.

Ordem do dia

Na ordem do dia foram votados os projetos de Lei n° 11 e 12 de autoria do vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB).

O projeto de Lei n°11 “denomina de ponto de taxi Reginaldo da Silva, o ponto de taxi localizado na Av. Rui Lino, próximo à rodoviária do municio de Brasiléia – Acre”.

Já o projeto de Lei n°12 “denomina de ponto de taxi Odilon Ribeiro, o ponto de taxi localizado na Travessa Pauini, Bairro Centro, na Praça dos Seringueiros, no município de Brasiléia – Acre”.

Após apresentação dos pareceres pelas comissões aconteceu a votação, onde por unanimidade os parlamentares aprovaram os dois projetos de autoria do Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB). Os projetos de lei agora seguirão para a sanção da excelentíssima prefeita de Brasiléia.

Os familiares dos homenageados Roberto Ribeiro, filho do Sr. Odilon Silva, e Clodoaldo da silva, irmão do Sr. Reginaldo Silva. Ficaram emocionados com a aprovação do projeto, agradeceram a todos os vereadores, especialmente o vereador Marquinhos Tibúrcio, autor da proposta de lei.

Grande expediente Durante o uso da tribuna os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, saúde e educação.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes na sala de sessões. Solicitou que a secretaria de obras venha realizar um paliativo em caráter de urgência nas ladeiras do Ramal do Cajueiro, visto que atualmente as ladeiras do ramal estão intrafegáveis, tornando inviável o deslocamento dos estudantes que necessitam chegar até a escola nesse período invernoso. Pediu ao secretário de obras Francisco Lima que venha realizar melhorias em uma ponte que se situa no Ramal da Eletra, caso seja necessário realize a construção de uma nova, pois, a atual está em precárias condições oferecendo riscos para a comunidade que necessita transitar por ela. Continuando suas indicações, solicitou da secretária de educação Francisca Oliveira que venha realizar as manutenções necessárias nas escolas rurais, tendo em vista que a maioria das escolas rurais se encontra em péssima situação, prejudicando diretamente os alunos. Finalizou sua fala agradecendo a Deus por mais uma sessão.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): começou suas atribuições destacando a importância de acontecer a aprovação dos dois projetos de sua autoria que denomina nomes a dois pontos de taxi, ressaltou a grande contribuição que os homenageados Sr. Reginaldo da Silva e Odilon Ribeiro tiveram para a categoria dos taxistas em Brasiléia. Iniciando suas indicações pediu que a prefeitura através da secretaria de obras venha realizar melhorias no Ramal do km 84, de oportuno que também realize as devidas melhorias no Ramal do Polo, em toda sua extensão que necessita de melhorias em caráter de urgência. Solicitou que o poder executivo através da secretaria de obras realize a desobstrução de bueiros pela cidade, em especial no Bairro Alberto Castro, que sofre com os constantes alagamentos em virtude das chuvas ocasionados pela obstrução dos bueiros. Continuando seus pedidos solicitou que o órgão competente venha realizar um tapa buracos na ponte José Augusto e também realize melhorias na iluminação, pois, atualmente a ponte se encontra em total escuridão, trazendo riscos para quem transita no local.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): deu início a suas palavras mostrando imagens da Rua 12 de Outubro que exatamente a um ano atrás sofria pelas consequências das fortes chuvas que em virtude de os bueiros estarem obstruídos e ter pouca vazão causava o alagamento da via e de casas, coincidentemente um ano depois a situação da Rua é a mesma, os alagamentos continuam causando transtornos para moradores da Rua 12 de Outubro. A vereadora pediu que a secretaria de obras resolva a situação em caráter de urgência, pois, a população necessita que as melhorias cheguem. Expressou seu descontentamento em relação a situação que se encontra a linha 8 do ramal do KM 13 que vai até o Ramal da Cajazeira, segundo a Edil a maior parte do ramal se encontra em situação precária, o mesmo vale para o Ramal da Eletra que possui grande parte de suas vias em situação precária. Pediu que todos os vereadores analisem com cautela o orçamento, para que no final seja disponibilizado um valor justo para o poder executivo executar seus trabalhos, aplicando os recursos de forma responsável. Suplicou que os parlamentares não assinem um cheque em branco para o poder executivo. Destacou que sempre estará ao lado do povo, defendendo os interesses da população, pois, foi eleita para isso.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): iniciou o uso da tribuna lamentando as cenas que ano após ano se repetem em Brasiléia, como é o caso de vários bairros que sofrem em virtude dos constantes alagamentos. No bairro Eldorado, Rua Flamengo uma moradora denunciou através de um vídeo a situação em que ficou sua casa após ocorrer uma chuva, totalmente alagada, trazendo prejuízos e riscos para a saúde dessa família. A vereadora lamentou a situação, pois segundo ela foram aprovados aproximadamente RS 120.000,00 milhões para que a chefe do poder executivo municipal viesse executar no ano de 2022. Na oportunidade a vereadora pediu que o poder executivo tomasse medidas urgentes em relação à situação dessas famílias que vivem em situação de risco. Relatou que esteve recebendo a jovem Leticia Mendes que é presidente da associação dos produtores rurais extrativistas Santa Luzia, na ocasião foi debatida a possibilidade da associação se tornar um órgão de utilidade pública, pois, é uma forma de angariar recursos, que o município deve ofertar, no entanto deixa os produtores a mercê. Destacou as perdas que o município teve durante as últimas eleições, visto que vários parlamentares que alocavam emendas para o município foram derrotados no último pleito. Relatou sua visita realizada a prefeitura e a secretaria de obras em 02 de fevereiro do presente ano, na oportunidade protocolou a respeito da situação que se encontrava o ramal do Polo, que na época já estava em situação precária e agora se encontra em pior situação e até o momento nenhuma providência foi tomada pelo poder executivo municipal. A parlamentar lamentou a falta de ações do poder executivo com o Ramal, e destacou que a população está à mercê da sorte.