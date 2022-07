Vereadora aproveitou o recesso parlamentar para cumprir agenda na Comunidade Pão de Açúcar

A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, esteve aproveitando o recesso parlamentar para se aproximar da população cada vez mais e cumprir agendas como é o caso da Comunidade Pão de Açúcar, localizada no km 47 da Estrada do Pacífico onde a parlamentar esteve presente durante este final de semana.

Na oportunidade, Neiva Badotti realizou juntamente com um Agente Comunitário de Saúde local, um Itinerante onde foi realizado Testes Rápidos para doenças virais e infectocontagiosas, também foram feitos atendimentos jurídico.

Mas o feito marcante para a localidade foi que a parlamentar realizou um sonho antigo dos moradores locais, principalmente dos jovens praticantes do esporte, que foi a iluminação do campinho de futebol, ao lado do Bar da D. Liza. Foi levado também uma Assessoria financeira no ramo de financiamentos rurais através do PROATEC.

“Tudo isso só foi possível graças as parcerias firmadas entre nosso mandato e apoiadores, onde destaco aqui a Empresa ACREAVES, em nome do casal Kristiene e Paulo, do atendimento Jurídico feito pelo casal Aline e Igor, Vinícius e Becke da Proatec, da pré-candidata a deputada estadual Leila Galvão e seu esposo Nelsinho, da comunidade Pão de Açúcar em nome do Antônio José, Edi, Cida da Secretaria de Saúde de Epitaciolândia e de todos que contribuíram para que este evento acontecesse”, destacou Neiva.

Veja o Vídeo: