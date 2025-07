Vereadora Lucélia Borges visita rua Francisco Bionor Benício e cobra melhorias na infraestrutura

A vereadora Lucélia Borges realizou uma visita à rua Francisco Bionor Benício, localizada no Bairro Ferreira Silva, atendendo a uma solicitação dos moradores que reivindicam melhorias na infraestrutura da região.

Durante a visita, a vereadora destacou a necessidade urgente de intervenção por parte da Secretaria de Obras. “Vou levar ao conhecimento do secretário de obras, Josué, que é preciso instalar com urgência uma linha de bueiros, além de realizar o aterro e o alargamento da via, que tem um grande fluxo de carros, motos, ciclistas e pedestres”, afirmou.

Lucélia demonstrou confiança na gestão municipal e reforçou o compromisso do poder público com a comunidade: “Tenho certeza de que o nosso secretário Josué e o prefeito Carlinhos do Pelado, junto com a equipe da Secretaria de Obras, irão resolver a situação do bairro no que diz respeito às melhorias necessárias”, concluiu a vereadora.

