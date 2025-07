Vereadora Lucélia Borges visita escolinha de futsal em Brasileia e reafirma apoio ao esporte

Parlamentar esteve na Quadra do Bairro Alberto Castro para prestigiar o projeto Nova Esperança, liderado pelo professor França.

A vereadora Lucélia Borges realizou uma visita à Quadra Esportiva do Bairro Alberto Castro, em Brasileia, na última semana, onde acompanhou de perto as atividades da Escolinha de Futsal Nova Esperança, coordenada pelo professor França.

Durante a visita, a parlamentar destacou a importância do projeto esportivo para a formação de crianças e adolescentes da comunidade. “Reafirmo meu compromisso com o esporte de base e coloco meu mandato à disposição para fortalecer ainda mais iniciativas como essa, que fazem a diferença na vida dos jovens do nosso município”, declarou Lucélia.

O projeto Nova Esperança atende dezenas de crianças com treinos regulares e acompanhamento pedagógico, promovendo inclusão social por meio do esporte.

Lucélia Borges tem se destacado por apoiar ações voltadas à juventude e ao esporte comunitário em Brasileia, buscando parcerias e investimentos para garantir mais oportunidades à população.