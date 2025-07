Vereadora Lucelia Borges visita Conselho Tutelar em Brasileia e reforça apoio às ações de proteção à infância e adolescência

A vereadora Lucelia Borges (PSD) realizou uma visita institucional ao Conselho Tutelar de Brasileia com o objetivo de conhecer de perto as demandas do órgão e colocar seu mandato à disposição para contribuir com o fortalecimento das ações de defesa dos direitos de crianças e adolescentes no município.

Durante o encontro, Lucelia Borges ouviu atentamente as principais necessidades apresentadas pelos conselheiros e destacou a importância do trabalho desenvolvido pela equipe. “O Conselho Tutelar é fundamental para garantir que nossas crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Nosso compromisso é apoiar e buscar soluções para que essas ações sejam cada vez mais eficazes”, afirmou a parlamentar.

A visita também reforça a intenção da vereadora de estreitar o diálogo com órgãos e entidades que atuam diretamente na proteção social, visando construir políticas públicas mais eficientes para o município de Brasileia.

