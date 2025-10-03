Vereadora Lucélia Borges visita a Escola Kairala José Kairala e firma parcerias para fortalecer a educação no município

Assessoria – Na manhã do dia 30 de outubro, a vereadora Lucélia Borges esteve na Escola Kairala José Kairala, instituição de ensino integral, onde foi recebida pela direção, professores e alunos. Durante a visita, a parlamentar conheceu de perto a rotina da unidade escolar, ouviu as principais demandas da comunidade acadêmica e discutiu projetos para fortalecer a educação no município.

Na ocasião, foram firmadas parcerias com a escola, voltadas ao incentivo de projetos pedagógicos e apoio a iniciativas que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes.

Lucélia Borges destacou a importância da união de esforços em prol da educação:

“Educação é a base de tudo. Nosso compromisso é ouvir, apoiar e construir juntos soluções que melhorem o aprendizado e a vida dos nossos jovens.”

A visita reforça o papel da vereadora em buscar investimentos e parcerias que garantam mais oportunidades e qualidade de ensino para os alunos da Escola Kairala José Kairala.