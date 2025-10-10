Tudo Sobre Política II
Vereadora Lucélia Borges tem mais uma indicação atendida: Saneacre realiza extensão de rede de água no Bairro Alberto Castro
Assessoria – A vereadora Lucélia Borges comemora mais uma conquista importante para a comunidade. Desta vez, foi atendida pela Saneacre a indicação para a extensão da rede de água no Bairro Alberto Castro, especificamente na Rua Deusuite de Alencar Matos.
A ação garante que os moradores da via passem a contar com o abastecimento regular de água tratada, melhorando significativamente a qualidade de vida das famílias locais.
Lucélia destacou que o atendimento da solicitação é resultado de um trabalho contínuo de diálogo com os órgãos competentes e de atenção às demandas apresentadas pela população:
“A ampliação da rede de água é uma necessidade básica e um direito de todos. Seguimos firmes em buscar melhorias que realmente façam a diferença na vida das pessoas”, ressaltou a vereadora.
Com mais essa indicação atendida, Lucélia Borges reforça seu compromisso com o desenvolvimento dos bairros e com a defesa dos serviços públicos essenciais, como água tratada e saneamento.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Marinha entregam Carteiras de Habilitação Náutica a barqueiros do Rio Liberdade
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Marinha do Brasil realizou nesta quinta-feira, 9, a formatura de 23 novos Marinheiros Auxiliares Fluviais que receberam sua carteira de habilitação náutica, também conhecida como Carteira de Habilitação do Amador, CHA. O evento aconteceu na Ponte do Rio Liberdade e beneficiou barqueiros das comunidades Periquito e Tristeza que participaram da formação e agora estão aptos e documentados para realizar o transporte de pessoas, alunos , mercadorias e turistas.
A Carteira de Habilitação do Amador, CHA, é o documento obrigatório emitido pela Marinha do Brasil que comprova a aptidão do condutor para operar embarcações. Para obter, o interessado deve ser maior de 18 anos e fazer um curso com aulas teóricas e práticas, além de ser aprovado em exames. A carteira tem validade de 5 anos e evita que esses profissionais enfrentem problemas com multas por irregularidades durante suas atividades.
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mais de 50 aquaviários já foram formados em Cruzeiro do Sul somente neste ano de 2025, através da parceria da Prefeitura com a Marinha do Brasil, incluindo barqueiros dos rios Croa e Liberdade.
Nádima Lima,da Comunidade Tristeza, que fez o curso,destacou a importância da qualificação dos barqueiros.
“Para mim é muito gratificante participar do curso, não só representando as mulheres, mas também porque vamos estar legalizados, sabendo de todas as normas da Marinha e vamos navegar com segurança. Quero agradecer o prefeito Zequinha Lima por dar essa oportunidade para todos nós.”
Francisco Vaneilson Pinheiro, da mesma comunidade, diz que agora sente mais segurança no transporte de pessoas e mercadorias.
“É um curso muito importante porque a gente se qualifica. A gente não tinha o conhecimento das leis e a gente a partir do curso, dessa parceria, a gente acaba adquirindo o conhecimento que a gente precisa para transportar com mais segurança no rio. O prefeito está de parabéns por atender nossa comunidade.”
O Capitão Adriano Bernardo, Comandante da Marinha do Brasil em Cruzeiro do Sul destacou a importância do curso na segurança da navegação na região e a importância da parceria com a gestão do Prefeito Zequinha Lima. Explicou que o curso é de categoria nível 2, e que os 23 novos aquaviários estão aptos a conduzir qualquer tipos de embarcação após o curso que teve carga horária de 90 horas.
“ É um curso com diversas disciplinas relacionadas à segurança da navegação, primeiros socorros, todos os conhecimentos necessários para que o novo aquaviário possa conduzir uma embarcação com segurança e tenha conhecimento das normas da autoridade marítima. A Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul é responsável pelo ensino profissional marítimo, de Cruzeiro do Sul e de todo o Vale do Juruá. Graças à recente parceria realizada entre a Marinha e a prefeitura, nós conseguimos ampliar a realização de novos cursos e capacitando cada vez mais aquaviários. A marinha e a prefeitura vão continuar trabalhando para oferecer cada vez mais oportunidades e não mediremos esforços para que em breve possamos realizar mais cursos aqui na região”, enfatizou o Capitão.
Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Turismo, destaca que a gestão do prefeito Zequinha Lima busca sempre fortalecer as parcerias e qualificar as pessoas para atender, da melhor forma, os munícipes e os turistas que visitam Cruzeiro do Sul.
“ Este é o segundo curso ministrado por meio da parceria conta Marinha. Mais de 50 pessoas, incluindo os do Rio Liberdade e do Rio Croa, estão habilitadas com sua carteira náutica para fazer esse transporte seguro dos nossos ribeirinhos, dos alimentos, dos alunos e turistas que vem conhecer nossas belezas”, concluiu Janaína.
