Vereadora Lucélia Borges prestigia assinatura da ordem de serviço para construção do Campus da UFAC no Alto Acre

Nova era para a educação no Alto Acre: vereadora prestigia assinatura da ordem de serviço da UFAC.

A vereadora Lucélia Borges marcou presença na solenidade que oficializou a ordem de serviço para a construção do Campus da Fronteira do Alto Acre da Universidade Federal do Acre (UFAC), em cerimônia realizada no município de Brasiléia. O ato representa um novo capítulo para o avanço da educação superior na região.

A implantação do campus atenderá diretamente estudantes de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, ampliando o acesso a cursos, programas de pesquisa e projetos de extensão. A iniciativa também deve impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Alto Acre, ao gerar novas oportunidades de qualificação e fortalecer a presença da universidade na região de fronteira.

Durante o evento, autoridades destacaram a relevância estratégica da obra e o impacto positivo que a chegada do novo campus terá na vida de jovens e profissionais que buscam formação acadêmica sem precisar se deslocar para outras cidades.

A vereadora Lucélia Borges celebrou o início das obras, reforçando o compromisso da Câmara Municipal em apoiar ações que promovam o crescimento regional. Ela também agradeceu à UFAC pelo empenho e pela contribuição ao desenvolvimento educacional e social do Alto Acre.