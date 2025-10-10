Vereadora Lucélia Borges participa e apoia palestra do Outubro Rosa na Câmara Municipal de Brasiléia

Assessoria – A vereadora Lucélia Borges participou, nesta semana, de uma importante palestra alusiva à campanha Outubro Rosa, realizada na Câmara Municipal de Brasiléia, onde exerce seu mandato parlamentar.

O evento teve como tema central a prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, doenças que atingem milhares de mulheres em todo o país e cuja detecção precoce é essencial para salvar vidas.

Lucélia teve papel fundamental na realização da atividade, contribuindo diretamente para que o encontro fosse promovido e aberto a todas as mulheres que trabalham na Câmara, incluindo servidoras e colaboradoras.

Durante a palestra, profissionais da área da saúde destacaram a importância do diagnóstico precoce, da realização periódica de exames preventivos e do autocuidado feminino como medidas eficazes na redução dos índices de mortalidade.

A vereadora reforçou seu compromisso com a causa e ressaltou a relevância de iniciativas como essa para o fortalecimento da saúde da mulher:

“Falar sobre prevenção é salvar vidas. O Outubro Rosa é um mês simbólico, mas o cuidado com a saúde deve ser contínuo. Fico feliz em poder contribuir para que mais mulheres tenham acesso à informação e à conscientização”, destacou Lucélia Borges.

A ação integrou as atividades de valorização e cuidado com as servidoras da Câmara Municipal, reafirmando o compromisso da vereadora Lucélia Borges com políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar das mulheres de Brasiléia.