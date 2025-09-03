Vereadora Lucélia Borges participa de assinatura da ordem de serviço para pavimentação do Ramal Km 19 em Brasiléia

A vereadora Lucélia Borges participou de um ato histórico para Brasiléia: a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de 13 km do Ramal do Km 19, investimento que vai transformar a vida de mais de 2 mil famílias de 12 comunidades e da Reserva Extrativista Chico Mendes.

Durante a solenidade, Lucélia ressaltou que a obra significa muito mais do que pavimentação. Para ela, trata-se de uma conquista de dignidade e de justiça para moradores que há anos enfrentam lama no inverno e poeira no verão.

“Esse é um momento de muita alegria. Essa obra vai garantir que nossas crianças cheguem à escola com mais facilidade, que os pacientes possam chegar ao posto de saúde e que os produtores tenham condições de escoar sua produção. É o sonho de várias comunidades que está se tornando realidade. Como vereadora, seguirei firme defendendo obras e investimentos que melhorem a vida da nossa população rural”, afirmou.

A pavimentação, que será executada pela Prefeitura de Brasiléia com investimento de mais de R$ 14 milhões, beneficiará diretamente comunidades como Linha-Oito, Eletra, Ramal do Km 18, Pega Fogo, Águas Belas, Ivo, Fortaleza, Cajazeira, Zé Pretinho, Raimundo Bezerra, Paraíso, Linha 12, São João e Nabal, além de facilitar o acesso a Epitaciolândia.

A presença da vereadora Lucélia Borges no evento reforça seu compromisso com as comunidades rurais e com a melhoria da infraestrutura no município. Sempre presente nos debates sobre mobilidade e desenvolvimento, a parlamentar tem defendido que investimentos como esse são fundamentais para garantir qualidade de vida e oportunidades às famílias que vivem da agricultura e do extrativismo.

“Essa conquista é um marco, mas também é um incentivo para que continuemos lutando por mais. Nosso município tem muitos desafios, e estarei sempre ao lado do povo de Brasiléia, cobrando, apoiando e trabalhando por melhorias reais”, concluiu a vereadora.

O ato, realizado na Escola Nucleada Valdomiro Ferreira Barroso, no Km 19, reuniu autoridades, lideranças comunitárias e moradores, encerrando-se em clima de celebração e esperança para um futuro com mais acesso, mobilidade e dignidade.