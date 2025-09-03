Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Vereadora Lucélia Borges participa de assinatura da ordem de serviço para pavimentação do Ramal Km 19 em Brasiléia

Parlamentar destaca importância da obra para mais de 2 mil famílias da zona rural e reafirma compromisso com a comunidade

Publicados

3 de setembro de 2025

A vereadora Lucélia Borges participou de um ato histórico para Brasiléia: a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de 13 km do Ramal do Km 19, investimento que vai transformar a vida de mais de 2 mil famílias de 12 comunidades e da Reserva Extrativista Chico Mendes.

Durante a solenidade, Lucélia ressaltou que a obra significa muito mais do que pavimentação. Para ela, trata-se de uma conquista de dignidade e de justiça para moradores que há anos enfrentam lama no inverno e poeira no verão.

“Esse é um momento de muita alegria. Essa obra vai garantir que nossas crianças cheguem à escola com mais facilidade, que os pacientes possam chegar ao posto de saúde e que os produtores tenham condições de escoar sua produção. É o sonho de várias comunidades que está se tornando realidade. Como vereadora, seguirei firme defendendo obras e investimentos que melhorem a vida da nossa população rural”, afirmou.

A pavimentação, que será executada pela Prefeitura de Brasiléia com investimento de mais de R$ 14 milhões, beneficiará diretamente comunidades como Linha-Oito, Eletra, Ramal do Km 18, Pega Fogo, Águas Belas, Ivo, Fortaleza, Cajazeira, Zé Pretinho, Raimundo Bezerra, Paraíso, Linha 12, São João e Nabal, além de facilitar o acesso a Epitaciolândia.

A presença da vereadora Lucélia Borges no evento reforça seu compromisso com as comunidades rurais e com a melhoria da infraestrutura no município. Sempre presente nos debates sobre mobilidade e desenvolvimento, a parlamentar tem defendido que investimentos como esse são fundamentais para garantir qualidade de vida e oportunidades às famílias que vivem da agricultura e do extrativismo.

“Essa conquista é um marco, mas também é um incentivo para que continuemos lutando por mais. Nosso município tem muitos desafios, e estarei sempre ao lado do povo de Brasiléia, cobrando, apoiando e trabalhando por melhorias reais”, concluiu a vereadora.

O ato, realizado na Escola Nucleada Valdomiro Ferreira Barroso, no Km 19, reuniu autoridades, lideranças comunitárias e moradores, encerrando-se em clima de celebração e esperança para um futuro com mais acesso, mobilidade e dignidade.

