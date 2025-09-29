Vereadora Lucélia Borges participa da Semana do Idoso em Brasileia e reforça compromisso com a terceira idade

A vereadora de Brasileia, Lucélia Borges (PSD/AC), marcou presença na programação especial da Semana do Idoso, evento que tem como objetivo celebrar, valorizar e reconhecer a experiência e a contribuição da terceira idade para a comunidade local.

Na manhã desta segunda-feira, Lucélia participou de uma missa no Centro do Idoso, um momento de fé, reflexão e confraternização que reuniu dezenas de participantes. A celebração contou com músicas, orações e forte espírito comunitário, reforçando a importância do cuidado, do respeito e da inclusão dessa faixa etária tão significativa para a sociedade.

Durante sua fala, a vereadora destacou o papel fundamental dos idosos e a relevância da programação:

“É um momento de agradecer, de celebrar a vida e de reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam dignidade e qualidade de vida aos nossos idosos. Precisamos reconhecer a trajetória de cada um e fortalecer vínculos para que eles se sintam cada vez mais valorizados e respeitados.”

A Semana do Idoso em Brasileia segue com uma agenda diversificada, incluindo atividades culturais, recreativas, de saúde e integração social. As ações são voltadas para promover não apenas entretenimento, mas também conscientização sobre os direitos e a importância da atenção especial a essa parcela da população.

Lucélia Borges reafirmou seu apoio a todas as iniciativas que fortaleçam políticas públicas voltadas à terceira idade e frisou que continuará atuando na defesa de projetos que assegurem melhor qualidade de vida, inclusão e respeito aos idosos.

Com sua participação ativa, a vereadora reforça sua presença junto à comunidade e demonstra sensibilidade com uma pauta que vem ganhando cada vez mais destaque na sociedade acreana.