Tudo Sobre Política II
Vereadora Lucélia Borges participa da Semana do Idoso em Brasileia e reforça compromisso com a terceira idade
Tudo Sobre Política II
A vereadora de Brasileia, Lucélia Borges (PSD/AC), marcou presença na programação especial da Semana do Idoso, evento que tem como objetivo celebrar, valorizar e reconhecer a experiência e a contribuição da terceira idade para a comunidade local.
Na manhã desta segunda-feira, Lucélia participou de uma missa no Centro do Idoso, um momento de fé, reflexão e confraternização que reuniu dezenas de participantes. A celebração contou com músicas, orações e forte espírito comunitário, reforçando a importância do cuidado, do respeito e da inclusão dessa faixa etária tão significativa para a sociedade.
Durante sua fala, a vereadora destacou o papel fundamental dos idosos e a relevância da programação:
“É um momento de agradecer, de celebrar a vida e de reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam dignidade e qualidade de vida aos nossos idosos. Precisamos reconhecer a trajetória de cada um e fortalecer vínculos para que eles se sintam cada vez mais valorizados e respeitados.”
A Semana do Idoso em Brasileia segue com uma agenda diversificada, incluindo atividades culturais, recreativas, de saúde e integração social. As ações são voltadas para promover não apenas entretenimento, mas também conscientização sobre os direitos e a importância da atenção especial a essa parcela da população.
Lucélia Borges reafirmou seu apoio a todas as iniciativas que fortaleçam políticas públicas voltadas à terceira idade e frisou que continuará atuando na defesa de projetos que assegurem melhor qualidade de vida, inclusão e respeito aos idosos.
Com sua participação ativa, a vereadora reforça sua presença junto à comunidade e demonstra sensibilidade com uma pauta que vem ganhando cada vez mais destaque na sociedade acreana.
Tudo Sobre Política II
Prefeito Jerry Correia recebe jornalistas peruanos e divulga oficialmente a 1ª Expo Fronteira
Neste domingo (29), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu cerca de 70 jornalistas vindos de diversas regiões do Peru, que participaram de uma conferência internacional de comunicação realizada na região da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
Como parte da programação, foi realizada uma coletiva de imprensa especial para apresentar e promover a 1ª Expo Fronteira 2025, evento histórico que irá fortalecer o turismo, a economia local e a integração internacional.
Para ampliar o alcance da divulgação, o prefeito convidou o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal, que participou da coletiva apresentando as principais ações da secretaria, especialmente aquelas voltadas ao relacionamento institucional entre Brasil, Peru e Bolívia. O secretário também destacou o apoio do Governo do Estado na realização da feira.
Ao final da coletiva, a comitiva de jornalistas peruanos visitou a área onde será realizada a Expo Fronteira, acompanhada pelo prefeito Jerry Correia e pelo secretário Assurbanípal. No local, puderam conhecer a estrutura que está sendo preparada e os espaços destinados aos expositores, atrações culturais e atividades econômicas do evento.
A presença da imprensa peruana representa uma oportunidade estratégica para promover o evento em nível internacional, alcançando veículos de comunicação de todo o território peruano.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância da integração entre os países vizinhos:
“Assis Brasil tem uma posição única na fronteira, e a Expo Fronteira nasce com esse espírito de união. Receber jornalistas do Peru e apresentar nossa feira é fortalecer parcerias e valorizar nossa cultura, economia e potencial turístico”.
A agenda marcou um passo decisivo para consolidar a Expo Fronteira como um evento de grande impacto regional e internacional, reforçando os laços entre os povos da Amazônia trinacional.
Senador Alan Rick garante emenda de R$ 700 mil para fortalecer transplantes de fígado no Acre
Governador e Presidente de Assembleia conversaram sobre gestão dos poderes e avaliaram evolução do Estado
Vereadora Lucélia Borges participa da Semana do Idoso em Brasileia e reforça compromisso com a terceira idade
Senador Petecão destina R$ 300 mil para projeto que proteção de crianças e adolescentes no estado
Deputados discutem operação tapa-buracos em Sena Madureira e estrada entre Santa Rosa e Manoel Urbano
POLÍTICA
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima...
Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano
Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro O presidente da Cooperativa...
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
-
Política Destaque7 dias atrás
STJ fecha portas para manobras da defesa do governador Gladson Cameli, reafirma validade dos relatórios do COAF
-
Saúde5 dias atrás
Auditores do Tribunal de Contas do Estado fiscalizam unidades de saúde do Bujari