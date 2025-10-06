Vereadora Lucélia Borges participa da programação da Semana do Idoso e reforça compromisso com políticas voltadas à terceira idade

Assessoria – A vereadora Lucélia Borges marcou presença na programação especial da Semana do Idoso, evento dedicado a celebrar, valorizar e reconhecer a importância da experiência e contribuição da terceira idade para a comunidade.

Na manhã desta segunda-feira, Lucélia participou da missa realizada no Centro do Idoso, um momento de fé e confraternização que reuniu dezenas de participantes. A celebração contou com cânticos, orações e mensagens de gratidão, reforçando a importância do cuidado, do respeito e da inclusão das pessoas idosas na sociedade.

Durante sua fala, a vereadora destacou a relevância da Semana do Idoso como espaço de reflexão e reconhecimento.

“É um momento de agradecer, de celebrar a vida e de reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam dignidade e qualidade de vida aos nossos idosos”, afirmou Lucélia Borges.

A programação da Semana do Idoso segue com atividades culturais, recreativas e ações voltadas à saúde, envolvendo a comunidade e promovendo integração entre gerações. Lucélia reafirmou seu apoio a todas as iniciativas que buscam valorizar e fortalecer os vínculos com a terceira idade, destacando que o cuidado com os idosos deve ser uma prioridade permanente nas políticas públicas municipais.