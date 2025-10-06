Tudo Sobre Política II
Vereadora Lucélia Borges participa da programação da Semana do Idoso e reforça compromisso com políticas voltadas à terceira idade
Tudo Sobre Política II
Assessoria – A vereadora Lucélia Borges marcou presença na programação especial da Semana do Idoso, evento dedicado a celebrar, valorizar e reconhecer a importância da experiência e contribuição da terceira idade para a comunidade.
Na manhã desta segunda-feira, Lucélia participou da missa realizada no Centro do Idoso, um momento de fé e confraternização que reuniu dezenas de participantes. A celebração contou com cânticos, orações e mensagens de gratidão, reforçando a importância do cuidado, do respeito e da inclusão das pessoas idosas na sociedade.
Durante sua fala, a vereadora destacou a relevância da Semana do Idoso como espaço de reflexão e reconhecimento.
“É um momento de agradecer, de celebrar a vida e de reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam dignidade e qualidade de vida aos nossos idosos”, afirmou Lucélia Borges.
A programação da Semana do Idoso segue com atividades culturais, recreativas e ações voltadas à saúde, envolvendo a comunidade e promovendo integração entre gerações. Lucélia reafirmou seu apoio a todas as iniciativas que buscam valorizar e fortalecer os vínculos com a terceira idade, destacando que o cuidado com os idosos deve ser uma prioridade permanente nas políticas públicas municipais.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Porto Walter inicia obra de construção de porto de embarque no bairro Floresta
A Prefeitura de Porto Walter iniciou a construção de um novo porto de embarque no Bairro Floresta, atendendo a uma reivindicação apresentada pela vereadora Cleide Silva, neste Sábado (04).
O espaço é de grande importância para a comunidade, pois é utilizado diariamente para o embarque e desembarque de ribeirinhos, além do transbordo de produtos que abastecem famílias e comércios locais.
A obra se tornou necessária após o desbarrancamento ocorrido na área, que comprometeu a estrutura anterior e trouxe dificuldades para quem depende do porto no dia a dia.
O prefeito César Andrade, o vice-prefeito Guarsonio Melo, a vereadora Cleide Silva e secretários municipais estiveram no local acompanhando os serviços, reforçando o compromisso da gestão em garantir infraestrutura e segurança para a população.
Tradição e emoção marcam a Cavalgada Cavaleiro Metal no 9º Festival da Banana de Rodrigues Alves
3ª noite do Festival da Banana 2025 é marcado pela escolha da Rainha do Festival e do Banana Folia, em Rodrigues Alves
Vereadora Lucélia Borges participa da programação da Semana do Idoso e reforça compromisso com políticas voltadas à terceira idade
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
POLÍTICA
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça a importância do cuidado com a saúde mental no funcional em alusão ao Setembro Amarelo
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri garante mestrado para Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Deputados discutem operação tapa-buracos em Sena Madureira e estrada entre Santa Rosa e Manoel Urbano
-
Política6 dias atrás
Única deputada do Acre a votar contra afrouxamentos na Lei da Ficha Limpa, Socorro Neri reafirma defesa da ética e do combate à corrupção