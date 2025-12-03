Vereadora Lucélia Borges participa da Culminância das Eletivas 2025 na Escola Kairala José Kairala

A vereadora Lucélia Borges marcou presença, nesta quarta-feira, na Culminância das Eletivas 2025 da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Kairala José Kairala (KJK). O evento reuniu estudantes, professores, equipe gestora e comunidade escolar para apresentar os projetos desenvolvidos ao longo do período letivo nas disciplinas eletivas.

Durante a programação, os alunos exibiram trabalhos, performances artísticas, experimentos e ações que refletem criatividade, protagonismo juvenil e a proposta inovadora do ensino integral. A vereadora percorreu os estandes, conversou com turmas e destacou a importância de incentivar práticas pedagógicas que ampliam o conhecimento e fortalecem o desenvolvimento social e emocional dos jovens.

Lucélia Borges parabenizou a equipe escolar pelo comprometimento e ressaltou que iniciativas como essa estimulam o talento e a autonomia dos estudantes. A parlamentar reafirmou seu apoio às ações educacionais do município, reforçando que investir em educação é essencial para construir novas oportunidades para a juventude estudantil.

A Culminância das Eletivas encerrou com apresentações culturais e o reconhecimento público do empenho de todos os envolvidos, consolidando mais um capítulo importante no trabalho realizado pela Escola Kairala José Kairala – referência em ensino integral no município.