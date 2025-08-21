Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Vereadora Lucélia Borges participa da 6ª Conferência Estadual das Cidades em Rio Branco

21 de agosto de 2025

Parlamentar de Brasileia defende participação ativa dos municípios no planejamento urbano sustentável – Foto: Assessoria

A vereadora Lucélia Borges, de Brasileia, está em Rio Branco participando da 6ª Conferência Estadual das Cidades, um espaço de diálogo e construção coletiva voltado para o desenvolvimento urbano sustentável.

O evento reúne representantes de diversos municípios, lideranças políticas, movimentos sociais, entidades de classe e sociedade civil organizada, com o objetivo de discutir políticas públicas nas áreas de habitação, mobilidade urbana, saneamento básico, meio ambiente e infraestrutura.

Durante sua participação, Lucélia Borges destacou a importância da atuação dos municípios no processo de planejamento das cidades, ressaltando que os debates e propostas coletivas fortalecem as políticas públicas locais e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população.

“É fundamental que possamos trazer as demandas da nossa comunidade para este espaço de discussão, garantindo que as vozes do nosso município estejam representadas. A Conferência das Cidades é um momento de pensar o futuro e buscar soluções conjuntas para os desafios urbanos que enfrentamos”, afirmou a vereadora.

Leia Também:  Prefeito Jailson Amorim participa da solenidade de reinauguração da Comarca de Rodrigues Alves

A presença de Lucélia Borges em Rio Branco reafirma seu compromisso com o diálogo democrático e com a busca por alternativas que promovam o desenvolvimento urbano de forma inclusiva, justa e sustentável.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul organiza estacionamentos e amplia estrutura para o Festival da Farinha

9 horas atrás

21 de agosto de 2025

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está organizando a estrutura que vai receber o público do Festival da Farinha 2025, marcado para os dias 27, 28, 29 e 30 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.Além das melhorias no espaço, a gestão municipal também está ampliando as áreas de estacionamento, garantindo maior comodidade e segurança aos visitantes.

Na manhã desta quarta-feira, 20, o prefeito Zequinha Lima, acompanhado das equipes das Secretarias de Trânsito, Cultura e Casa Civil, visitou os locais que irão servir como estacionamento durante os dias de festa. Entre os espaços disponibilizados estão áreas do Exército, da Aeronáutica, de moradores da região e também de um terreno cedido por um empresário, vizinho ao Complexo.

“Estamos agora visitando as áreas que vão servir de estacionamento aqui ao lado do Complexo Esportivo. Quero agradecer ao empresário Fernando, que cedeu sua área. Estamos ampliando o espaço, que terá capacidade para aproximadamente 300 a 400 carros. Isso vai dar mais conforto e segurança para quem vier prestigiar o Festival da Farinha”, afirmou o prefeito.

Leia Também:  Ordean, o prefeito que vive em Manaus!! Moradores de Guajará denunciam abandono de trator há 2 anos, que poderia estar sendo usado para ajudar produtores rurais

“A população de nossa cidade merece uma festa grandiosa e representativa como o Festival da Farinha. Será um momento de celebração da nossa cultura e também de valorização do nosso povo”, concluiu ele.

Além da criação de estacionamentos, a Prefeitura está realizando melhorias no Complexo Esportivo, construindo escadas e ampliando os acessos no local que é um dos mais frequentados de Cruzeiro do Sul.

“O Complexo Esportivo é um marco da nossa administração, pois fomos nós que o estruturamos. A cada ano buscamos modernizar e aprimorar este espaço. A escolha de sediar o Festival da Farinha aqui é para consolidá-lo como um evento emblemático de Cruzeiro do Sul, já que este é um dos locais mais frequentados da cidade. Estamos fazendo melhorias adicionais, incluindo acessos e expansão das áreas para receber melhor o público”, destacou Zequinha.

O Festival da Farinha conta com uma programação especial, com shows de artistas nacionais e regionais. Entre as atrações já confirmadas estão Marília Tavares, Evoney Fernandes e diversas bandas locais.

Leia Também:  Prefeitura avança na construção da rotatória do Complexo Esportivo do município de Cruzeiro do Sul

Rotatória

A Prefeitura de Cruzeiro vai realizar durante o Festival da Farinha, a inauguração da rotatória no entorno do Complexo Esportivo, obra que vai garantir mais segurança no trânsito e facilitar a mobilidade na área.

