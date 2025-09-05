Vereadora Lucelia Borges acompanha recuperação de ponte no km 26, na zona rural de Brasiléia

Lucelia Borges acompanha recuperação de ponte no km 26.

A vereadora Lucelia Borges (PSD) esteve no ramal do quilômetro 26, após ser procurada por moradores que pediram apoio diante das condições de uma ponte da região. Segundo os relatos da comunidade, a estrutura vinha oferecendo dificuldades para a passagem de veículos e pedestres, principalmente em dias de chuva, quando o risco de acidentes aumentava.

Ao visitar o local, Lucelia constatou de perto a gravidade da situação e reforçou a importância de garantir segurança para quem depende diariamente da ponte. Sensibilizada com a realidade apresentada, a vereadora levou a demanda diretamente à Secretaria de Obras. Poucos dias depois, retornou acompanhada da equipe técnica e do coordenador Jô Coelho para fiscalizar o início dos trabalhos de recuperação da estrutura.

Segundo a parlamentar, a estrutura oferecia risco a quem precisava atravessar diariamente, o que motivou a visita inicial para verificar a situação de perto. Após constatar os problemas, Lucelia levou a demanda ao secretário de Obras, que imediatamente articulou o início dos trabalhos.

“Estive aqui há alguns dias e vi que a ponte realmente estava em uma situação muito delicada. Era um risco para a comunidade. Levei a demanda ao nosso secretário e hoje já estamos aqui, acompanhando o início dos serviços e agradecendo pela atenção”, destacou a vereadora.

No local, as equipes da Secretaria de Obras já executam as primeiras intervenções. O coordenador informou que os trabalhos terão duração de três dias, começando pelo serviço de correção da estrutura da ponte. Em seguida, será realizado o processo de terraplanagem para garantir melhores condições de tráfego.

Lucelia Borges ressaltou a importância da fiscalização e do acompanhamento direto das ações:

“Estamos aqui para visitar, fiscalizar e assegurar que o serviço seja concluído com qualidade. Essa é uma resposta rápida a uma demanda legítima da população”, afirmou.

Veja o vídeo no Instagram: