Vereadora Lucelia Borges acompanha obras de infraestrutura no Bairro Ipanema, em Brasileia

Nesta terça-feira, 29, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal da Casa Civil, realizou uma reunião com os representantes de diversos setores da administração e membros da comunidade. O encontro teve como objetivo traçar estratégias para a celebração do 18º aniversário da Vila Santa Luzia, programada para os dias 12 e 13 de setembro.

As festividades incluirão uma feira do empreendedor, atividades de caráter gospel, desfiles cívico-militares e apresentações artísticas com talentos locais. O dia 12 será dedicado ao evento gospel, enquanto o dia 13 contará com o desfile e shows.

Elis Pereira, Subprefeito da Vila Santa Luzia, enfatizou a importância da data e a relevância da colaboração entre a comunidade e a administração municipal para o desenvolvimento da região. “Esse é um momento significativo, estamos aqui para apoiar nossos empreendedores, que terão a chance de expor seus produtos, assim como os agricultores. Nossa meta é somar esforços com a comunidade e com a gestão do nosso prefeito”, declarou.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, ressaltou que a feira contará com a participação de 20 empreendedores locais, destacando a intenção de impulsionar a economia da vila. “A Prefeitura está comprometida em estar presente, conforme orientações do nosso prefeito. O foco será nos empreendedores da comunidade, com feiras, shows e desfiles que valorizam as vilas de Cruzeiro do Sul, especialmente a Vila Santa Luzia. É uma oportunidade para que esses microempreendedores gerem renda, oferecendo alimentos, bebidas, flores e plantas ornamentais. Vale destacar que aqueles que já vendem na cidade não poderão participar”, explicou.

Ney Wilians, Secretário Municipal da Casa Civil, reforçou que a administração do prefeito Zequinha tem como prioridade celebrar o aniversário de todas as vilas, e a Vila Lagoinha também será contemplada com uma grande festividade. “Atendendo ao pedido do prefeito, estamos iniciando o planejamento para os 18 anos da Vila Santa Luzia, nossa maior vila. Nos dias 12 e 13 de setembro, toda a equipe da prefeitura se dedicará a organizar esse grande evento em homenagem aos moradores”, concluiu.